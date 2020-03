Come combattere l’aria nella pancia: ecco gli alimenti giusti e quelli a cui fare attenzione

L’aria nella pancia può essere chiamata in vari modi, ma, alla fine non è altro che quella sgradevole sensazione che ci porta ad avere gonfiore addominale; non è altro la presenza di aria nel colon.

Combattere l’aria nella pancia con gli alimenti giusti e quelli a cui fare attenzione

La cosiddetta flatulenza è legata al fenomeno degli alimenti non digeriti o non espulsi in modo corretto; essi vanno a generare gas, che poi premono sulle pareti intestinali. Questo fenomeno è conseguenza di colon irritabile, cosa che a volte fa pensare a gravi malattie intestinali. Tante volte i soggetti che soffrono di questi problemi, per sentirsi più sicuri, ricorrono ad un esame chiamato colonoscopia, fastidioso e doloroso, e, fortunatamente, il più delle volte non rivelano gravi patologie.

La flatulenza non è altro che un accumulo di aria nello stomaco. E’ un disturbo molto diffuso e la medicina abbonda di rimedi per poterla combattere. Esistono anche degli alimenti che, inseriti nella propria dieta, aiutano a combattere l’aria nella pancia. Vediamo quali sono e quali, invece, è meglio evitare:

Dolci e dolcificanti: l’eccesso di zuccheri provoca aria nella pancia; attenzione, in particolare al sorbitolo, che si trova nei dolci e produce gas. Zenzero e aglio: entrambi sono rimedi ottimi per togliere l’aria nella pancia, aggiungerli come condimento agli alimenti vi aiuterà molto. Verdura e frutta: chi vuole l’addome piatto non deve mangiare spinaci, broccoli, cavolo, cavolfiore, carciofi e verza. Attenzione a mele e banane, non favoriscono l’espulsione. Amidi: favoriscono la produzione di gas pasta, patate, mais, pane e frumento. Il riso invece è di facile assorbimento. Crusca: la crusca genera grosse masse di cibo nell’intestino che, se non espulse, possono portare a fenomeni di putrefazione. Yogurt: per chi non ha intolleranze al lattosio lo yogurt aiuta a combattere l’aria nella pancia. Latte: sconsigliato principalmente per chi è intollerante al lattosio, lo zucchero contenuto nel latte è veleno per chi soffre di aria nella pancia. Legumi: da sconsigliare in assoluto i fagioli, la cui dannosità si riduce solo se tenuti in acqua a mollo almeno 12 ore prima di essere cucinati.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube