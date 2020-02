Come combattere l’influenza? Facendo l’amore, lo dice la scienza

Vi sembrerà strano quello che stiamo per dire, quando si ha l’influenza normalmente si pensa a prendere i medicinali per guarire, ma c’è uno studio che raccomanda durante l’influenza di fare l’amore, cosa opposta invece a quello che si pensa di solito, e cioè stare quanto più lontano da chi ha l’influenza per paura di mischiarsela.

Fare l’amore è un rimedio naturale per combattere l’influenza

I rimedi naturali sono quelli che fanno sempre piacere e che sono più graditi, sono facili da provare, non hanno controindicazioni e in questo caso non comportano spese e possono dare solo piacere.

Questo studio ci consiglia di fare l’amore per sconfiggere l’influenza, che ogni anno colpisce milioni di persone; il consiglio non dispiacerà a molti, un bel momento passato sotto le lenzuola con il proprio partner è un invito a nozze per chi invece scappa dall’influenza e da chi c’è l’ha.

Il fatto di fare l’amore quando si ha l’influenza è stato scientificamente provato e riconosciuto come rimedio naturale anti-influenzale. Lo studio è stato fatto in Svizzera e il risultato finale è stato che il 60% delle volte allevia i sintomi influenzali. Ma quale notizia ci poteva fare più piacere, un risultato così importante se si pensa che per raggiungerlo basta adoperarsi per l’atto più bello e naturale che possa esserci tra una coppia, per non parlare poi del risultato finale, il piacere.

Iniziamo a dire che fare l’amore fa bene sempre e viene sempre raccomandato farlo; fatto poi durante uno stato febbrile, va ad aumentare la produzione di cellule T o linfociti T, che sono in grado di combattere le cellule affette dal virus e riuscendo così a superare il momento di malattia.

Cosa vi costa tentare, non saranno sicuramente contenti i partner che trovano scuse per non avere rapporti con i propri partner, ora siete costretti a stare sotto le lenzuola anche quando ci sono temperature corporee alte, l’importante che facendo l’amore le fate salire ancora di più

