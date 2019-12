I centri per l’impiego della Regione Campania stanno completando la raccolta delle domande per il concorso di 616 operato giudiziari che scadrà il 20 dicembre. Nel frattempo, ci sono arrivate molte richieste da parte dei nostri lettori per un aiuto nella compilazione della domanda telematica. Ecco, quindi, la nostra guida.

Concorso operatori giudiziari CPI Campania

Come sappiamo per partecipare a questo concorso, i centri per l’impiego della Regione Campania, hanno messo ha disposizione una piattaforma telematica. Abbiamo deciso, quindi, di creare una piccola e semplice guida per aiutare chi deve compilare la domanda per questo concorso.

Guida alla compilazione

Per accedere alla domanda per il concorso di 616 operatori giudiziari, è necessario collegarsi al sito della regione Campania http://www.operatorigiudiziaricampania.it/.

In questa pagina sono presenti due etichette “Bando” e “Domanda”

Cliccando sull’etichetta “Bando”, troviamo i link informativi del concorso, come il decreto e i requisiti di partecipazione.

Per compilare la domanda, bisogna cliccare, invece, sull’etichetta “Domanda” e poi “Inserisci nuova domanda”

Si aprirà una pagina nella quale inserire i seguenti dati: Anagrafica, Indirizzo, Domanda Articolo 16, Carico familiare, Titoli di preferenza, Dichiarazioni.

Cliccare su ogni voce e compilare ogni singola pagina.

Per esempio, questa è la schermata “Anagrafica” per l’inserimento dei dati anagrafici.

Dopo avere compilato la pagina, cliccare su “Prossimo” per passare alla voce successiva e così via.

Fino ad arrivare alla pagina “Titoli di preferenza”.

Per approfondimenti è possibile consultare la nostra guida: Concorso per 616 operatori giudiziari: bando e titolo di studio per partecipare

Infine, compilare la pagina “Dichiarazioni” nella quale inserire Informative e Consensi

Per concludere la procedura e inviare la domanda, cliccare nel quadratino “Non sono un robot”. Diventerà di colore verde, se la domanda è stata inserita con successo.

A questo punto verrà generato un codice identificativo della domanda (ID domanda è 1LL…..) che deve essere conservato e che può servire anche a modificare la domanda, aggiungendo il codice fiscale, se clicchiamo su Modifica domanda.

Leggi anche: Concorso operatori giudiziari: CPI Campania pubblica gli avvisi, ecco come partecipare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube