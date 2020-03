Come confessarsi senza prete: ce lo spiega Papa Francesco

In questo periodo di emergenza da Coronavirus, dove le restrizioni del Governo per evitare i contagi hanno colpito anche le chiese, ci pongono il problema di come confessarsi, e allora come fare?

Papa Francesco ci spiega come confessarsi in questo periodo

Come risolvere il problema di come confessarsi, ci viene detto da Papa Francesco; il perdono dei peccati, quando è impossibile incontrare un sacerdote, arriva direttamente da Dio, ma bisogna recitare l’Atto di Dolore.

La soluzione a tutto questo non prevede una videochiamata con il prete che trascende da tecnologia e mezzi umani. Queste sono state le parole di Papa Francesco nell’omelia trasmessa via streaming: “Io so che tanti di voi, per Pasqua andate a fare la confessione per ritrovarvi con Dio. Ma tanti oggi mi diranno; ma Padre, dove posso trovare un sacerdote, un confessore, perchè non si può uscire di casa? E io voglio fare la pace con il Signore, io voglio che lui mi abbracci. Come posso fare per risolvere questo problema?”.

Il Papa risponde che bisogna fare quello che dice il catechismo, bisogna parlare con Dio e dirgli la verità, dire esattamente cosa si è combinato e chiedere scusa e perdono tramite l’Atto di Dolore.

Questo è il momento di tornare alla grazia di Dio, prosegue il Papa, in questo modo una persona può chiedere perdono senza avere l’aiuto di un sacerdote, questo è il momento giusto per imparare a farlo. Se sarà fatto per bene l’anima si purificherà.

Questa soluzione è ottima per tutti i cattolici praticanti e per mantenere la salute dell’anima, anche perché sarà molto difficile che le restrizioni del Governo termineranno il 3 aprile per come stanno andando le cose.

A parte questo del confessarsi, per tutti quelli che sono a casa in questo periodo e non hanno mai pregato, è il momento buono per imparare a farlo, e pregare che questa tragedia del Covid-19 finisca presto.

