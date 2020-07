Come contattare la sede Inps? Con la pandemia da Covid-19 tutto è cambiato, i pensionati, i lavoratori in Naspi e anche coloro che devono chiedere il semplice Pin non arrivato si trovano in difficoltà. L’Inps ha sempre disposto innumerevoli servizi gratuiti per venire incontro alle esigenze dei contribuenti. Il susseguirsi di bonus ha mandato praticamente in tilt il sistema, il contact center è sempre irraggiungibile.

L’Inps vicino ai cittadini

L’ente previdenziale sempre per restare a fianco dei lavoratori, famiglie e imprese, ha provveduto a intensificare i vari servizi informativi resi attraverso vari canali: appuntamento presso le sedi di appartenenza, telematici attraverso il portale web www.inps.it, telefonici attraverso il contact center.

Per informare i cittadini di questa nuova iniziativa ha pubblicato un comunicato sul suo portale web dove indica come mettersi in contatto con la propria sede Inps dal 1° luglio 2020 per informazioni o evasione di pratiche quali bonus bebè, reddito di emergenza, ecc

Elenchiamo tutte i servizi potenziati dall’Inps in funzione dal 1° luglio che permettono di contattare la tua sede Inps.

Come contattare la tua sede Inps: canali di informazione

L’Istituto previdenziale mette a disposizioni molteplici canali di informazione.

portale internet;

app INPS Mobile;

Contact center multicanale;

cassetti previdenziali dedicati alle aziende e ai soggetti abilitati e caselle di posta dedicate per gli enti di patronato;

sedi territoriali: riapertura dal 1° luglio degli sportelli INPS su prenotazione.

Come prenotare un appuntamento con la propria sede

E’ possibile prenotare un appuntamento presso il proprio ufficio Inps attraverso tre modalità:

Telefonando al Contact center al numero 803.164 da rete fissa oppure 06.164.164 da rete mobile;

utilizzando l’App Inps mobile;

tramite il sito web dell’Inps.

Solo per la Lombardia, in considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto, il servizio resta esclusivamente in modalità telefonica: contact center ai numeri sopra indicati oppure tramite lo sportello telefonico provinciale (elenco completo). È possibile anche optare per il servizio di richiamata dall’operatore del contact center.

Gli intermediari per i servizi di consulenza potranno continuare ad utilizzare il servizio via telefono o videochiamata, devono essere abilitati ai “Cassetti”.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube