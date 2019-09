Come creare un’app può favorire la crescita del tuo business

È credenza diffusa che le applicazioni siano un mezzo di comunicazione riservato esclusivamente ai grandi marchi, come Amazon, Zara o altri brand famosi. Ma così non è. Sempre più spesso, infatti, anche le imprese più modeste, con cui magari ti trovi a interagire nella tua quotidianità, decidono di creare un’app. Se ti stessi chiedendo perché questi imprenditori decidono di investire dei soldi in uno strumento simile, la risposta è molto semplice: una strategia mobile coinvolge molto di più di un sito web ottimizzato per i dispositivi mobile.

A patto che l’applicazione sia di qualità.

Come puoi creare un’app di qualità?

Le applicazioni veramente di qualità, e quindi quelle in grado di riscuotere un grande successo tra gli utenti, hanno delle caratteristiche in comune.

Tra queste, le più importanti sono:

La capacità di distinguersi dalla concorrenza : un’app di successo ha in sé delle caratteristiche particolari e insolite che le permettono di fare la differenza rispetto a tutte le altre.

: un’app di successo ha in sé delle caratteristiche particolari e insolite che le permettono di fare la differenza rispetto a tutte le altre. Velocità e semplicità : una buona user experience è alla base di qualsiasi applicazione di successo.

: una buona user experience è alla base di qualsiasi applicazione di successo. Semplificano o velocizzano le azioni degli utenti : alle persone piace avere la vita facile, per questo se la tua app riuscirà a semplificargliela la gente la utilizzerà!

: alle persone piace avere la vita facile, per questo se la tua app riuscirà a semplificargliela la gente la utilizzerà! Sono complete di tutte le info necessarie : viviamo in un mondo fatto di informazioni a portata di mano per questo un’app di successo deve riuscire a fornire agli utenti tutti i dati rilevanti in un attimo.

: viviamo in un mondo fatto di informazioni a portata di mano per questo un’app di successo deve riuscire a fornire agli utenti tutti i dati rilevanti in un attimo. Sono social : un’app di successo è in grado di facilitare al massimo la comunicazione tra gli utenti, permettendo loro di condividere qualcosa in maniera istantanea.

: un’app di successo è in grado di facilitare al massimo la comunicazione tra gli utenti, permettendo loro di condividere qualcosa in maniera istantanea. Sanno intrattenere : ognuno di noi ha sempre dietro il suo smartphone, per questo spesso lo utilizziamo per passare il tempo. Un’app di successo invoglia all’utilizzo!

: ognuno di noi ha sempre dietro il suo smartphone, per questo spesso lo utilizziamo per passare il tempo. Un’app di successo invoglia all’utilizzo! Sono funzionali : le app di successo rappresentano una risorsa veramente utile per l’utente, come ad esempio il servizio di streaming online o l’archiviazione sul cloud.

: le app di successo rappresentano una risorsa veramente utile per l’utente, come ad esempio il servizio di streaming online o l’archiviazione sul cloud. Aggiunge qualcosa in più alle funzioni del telefono: un’app di successo fornisce degli strumenti extra allo smartphone, come ad esempio l’editing fotografico, la videochiamata, ecc.

Quale tipologia di applicazione scegliere?

Esistono diversi tipi di applicazione, ciascuno con delle particolarità uniche.

Ogni tipologia di app risponde a delle esigenze specifiche, per questo è importante comprenderne le differenze prima di effettuare la scelta.

Qu di seguito ti illustriamo quali sono, così da poterti aiutare a compiere la scelta migliore. Anche se il consiglio è sempre quello di rivolgerti a un’agenzia specializzata, con cui poterti confrontare direttamente e con cui stabilire qual è la soluzione più giusta per te.

Applicazioni native

Questa tipologia di applicazione rappresenta la stragrande maggioranza di app che hai scaricato fino ad ora.

Ma sei sicuro di sapere davvero di cosa si tratta?

Le applicazioni native sono delle app sviluppate appositamente per un sistema operativo, ovvero un’app nativa che funziona per iOS non funziona per Android e viceversa.

In altre parole, il linguaggio di programmazione utilizzato è differente da un sistema operativo all’altro. Ad esempio, iOS utilizza un linguaggio Objective-C, mentre Android usa Java.

Applicazioni ibride

Chiamate anche app multipiattaforma, le app ibride sono più veloci da realizzare e quindi meno costose.

Di conseguenza, anche la manutenzione dell’applicazione è più facile poiché esiste una sola versione da aggiornare per tutte le piattaforme.

Le app ibride, infatti, sono sviluppate con un linguaggio di programmazione open source che genera una sola versione dell’applicazione, indipendentemente dal numero di piattaforme sulle quali desideri essere presente.

Tuttavia questo è un vantaggio che si paga in termini di performance. Le app ibride, infatti, hanno prestazioni inferiori rispetto a quelle di tipo nativo.

Progressive Web App

Ognuno di noi ha avuto a che fare più di una volta con una web app, ma probabilmente non ce ne siamo mai resi conto.

Ebbene sì, anche tu!

Sicuramente, almeno una volta ti sarà capitato di navigare una versione mobile di un sito e come prevedibile, si trattava di una Progressive Web App.

A differenza delle app native, queste applicazioni funzionano come un sito web, senza nessuna differenza tra la piattaforma e il sistema di sviluppo.

Questo significa che gli utenti non dovranno installare l’applicazione sui loro smartphone e di conseguenza non verrà intaccata la memoria del loro dispositivo.

Un bel vantaggio, non trovi?

Quanto costa creare un’app?

Come per la maggior parte di tutti i progetti di sviluppo e programmazione, la risposta a questa domanda è: dipende.

Il costo di creazione di un’applicazione può variare, e anche di molto, in base alle specifiche e alle funzionalità richieste dal cliente.

Che cosa intendiamo?

Prendiamo ad esempio un’auto: sai bene che il prezzo dell’auto può variare sulla base delle specifiche che scegli: la casa di produzione, il modello, gli accessori, le dimensioni, il motore, ecc.

Un SUV costa sicuramente di più di un’utilitaria!

La stessa cosa vale per le applicazioni, con l’unica differenza che quello che fa variare il prezzo non è la tipologia di materiale utilizzato ma il tempo di produzione necessario. Ad esempio, un’app Android ha un costo di produzione inferiore rispetto a una iOS, perché il tempo di sviluppo necessario è inferiore.

Proprio per questo, per ottenere un preventivo realistico sul prezzo della app che vuoi realizzare è necessario avere un progetto definito nel dettaglio, così che l’agenzia a cui ti rivolgi possa fare una stima precisa dei tempi necessari.

E ricorda: ogni professionista serio ti richiederà tutte le informazioni necessarie prima di redigere un preventivo. Se così non fosse, cambia professionista!