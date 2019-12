Come curare la propria pelle quando si arriva ad una certa età

Normalmente quando iniziano a passare gli anni e ci si invecchia, si pensa che ci siano ripercussioni sulla pelle con la comparsa delle rughe. I sintomi però sono anche altri, il colorito della pelle inizia a spegnersi, compaiono macchie sulla pelle, si perde la tonicità. A questo punto bisogna incominciare ad usare dei prodotti ideali che tendono a fermare o almeno a rallentare questo processo.

Vediamo cosa fare per curare la propria pelle quando si invecchia

La pelle è la nostra parte soggetta ai cambi di temperature, all’umidità, ai raggi solari, agli agenti atmosferici, e rappresenta l’espressione stessa di bellezza e benessere; la comparsa delle rughe ad esempio sono dovute all’età, ma dobbiamo fare attenzione anche all’esposizione prolungata al sole senza le dovute protezioni.

Ad iniziare dai 60 anni, dobbiamo sapere che la pelle inizia ad essere più secca e ovale, diventa più sottile e il suo colore prende le sembianze più pallide, a volte si presentano anche macchie scure.

A questo ci si può dare almeno una frenata tenendo presente alcuni accorgimenti; la prima cosa è non andare mai a letto truccati, bisogna pulirsi del tutto bene e usare una crema appropriata notte. Non è sbagliato usare un prodotto appropriato di giorno.

Queste creme sono studiate apposta, sono arricchite con principi attivi e aiutano la pelle a ritrovare la propria consistenza, riducono le macchie in superficie ridonando un colorito roseo e luminoso, in questo modo si favorisce il rinnovo cellulare e si dà all’epidermide un aspetto sano. La scelta della crema va fatta con criterio, è inutile fare acquisti di una crema che va bene per i giovani, così i risultati non si avranno. Bisogna scegliere una crema per l’età che si ha, solo così si potranno vedere dei benefici.

A parte la fascia d’età bisogna applicare la crema scelta con costanza e seguendo i consigli di utilizzo, che possono essere:

bisogna detergere sempre bene prima la pelle e poi utilizzare il trattamento

la crema va applicata su collo e viso dopo che sono stati puliti con cura, i movimenti quando ci mettiamo la crema devono essere circolari, così si avrà un migliore assorbimento

importante è la routine dei trattamenti, bisogna applicarli quotidianamente sia di giorno che di notte.

