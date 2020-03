Come dimagrire grazie al proprio cane

Vogliamo fare dello sport o andare in palestra ma non siamo proprio dei tipi sportivi? Oppure, siamo anche predisposti a fare dell’attività motoria ma non ce la sentiamo proprio di lasciare da solo il cane al casa? Ebbene, è possibile risolvere entrambe le situazioni facendo dello sport col con nostro cane, facendo muovere sia lui che noi, arrivando anche a dimagrire. Vediamo com’è possibile un risultato del genere, il quale potrebbe anche essere sostituito dal benessere che si prova allo stare in contatto con la natura.

Dimagrire grazie al proprio cane si può, ecco come

Prima regola da seguire è che per dimagrire ed avere dei risultati importanti bisogna camminare a passo sostenuto per almeno 20 minuti.

E’ necessario fare questo ogni giorno e far fare al nostro cane due o tre passeggiate di questo tipo.

Il programma da seguire è semplicemente questo e non ci sono ulteriori regole particolari a cui attenersi.

Se non si vogliono incontrare dei rischi, è però necessario consultare il proprio medico ma anche il veterinaio.

Un allenamento simile è in grado anche di gestire meglio la vita del cane.

Infatti, con questo prestesto non si avranno più scuse per evitare di portare il cane fuori a fare i suoi bisogni. Ma è anche un bellissimo modo per passare del tempo con lui prima o dopo il lavoro, evitando così di dimenticarsene.

Stare col proprio animale fuori all’aria aperta non solo fortificherà ancora di più il vostro rapporto, ma permetterà di godere dell’aria pura, di rilassarsi un po’ dallo stress quotidiano e beneficiare di questi momenti liberi che faranno bene soprattutto al corpo e alla mente.

Infine, per tale programma di allenamento col proprio cane sono necessarie delle scarpe comode, portare con sé delle salviettine in modo da pulire le zampe del nostro amico prima di entrare in casa, ascoltare della musica e accarezzare ogni tanto il cane per fargli sentire il nostro affetto e che sta facendo un buon lavoro.

