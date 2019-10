Come dimagrire in autunno velocemente: ecco la dieta

Cominciare una dieta in questo periodo significa sacrificarsi e mangiare sano nel periodo pre natalizio, mangiando cibi di stagione e dimagrire rapidamente, molti in questo periodo si promettono a loro stessi di badare di più al piano alimentare. I molti alimenti presenti sulle tavole in questo periodo invogliano ad essere consumati dando un sapore diverso ai piatti che sono ottimi per l’organismo permettendo di dimagrire rapidamente.

Quali sono i cibi di stagione che aiutano a dimagrire?

I cibi che sono in giro in questo periodo sono ottimi per cominciare una dieta, dalle arance al melograno, consigliati i cibi energetici, ricchi di carboidrati e che aiutino non solo a fare il pieno di energie, ma anche per rafforzare le difese immunitarie che aiutano a scongiurare l’arrivo dei malanni.

I cibi da portare in tavola in questo periodo sono di sicuro i legumi e gli ortaggi, la zucca per la preparazione di zuppe. La barbabietola poi molto utile, aiuta a prevenire l’invecchiamento cellulare. Consigliate le verdure a foglia larga, cotta e cruda, favoriscono il processo digestivo, ottime le zuppe di legumi e quelle a base di cipolla. Mangiare il melograno al mattino è l’ideale per iniziare bene la giornata, ricco di flavonoidi, proprietà gastroprotettive e antinfiammatorie utili per proteggere cuore e arterie, e antiossidanti, e ancora ricco di acqua e sodio.

Ottime per la dieta carote, finocchi e broccoli, i funghi che mangiati grigliati non contengono grassi. Ottimi i kiwi, ricchi di vitamina C e drenanti oltre ad avere proprietà diuretiche. A colazione sarebbe importante consumare arance, anche con un frullato o come succo, anche loro di vitamina C.

Giornata tipo della dieta dell’autunno

A colazione sono consigliati due diversi tipi di colazione: arance o melograno oppure un caffè accompagnato da una tazza di latte scremato con biscotti integrali. A metà mattinata una mela con una buccia. A pranzo pasta con i ceci e per secondo la invidia in insalata. Lo spuntino del pomeriggio fatelo ancora con una mela. Per cena, insalata di zucchine, finocchi e bresaola all’agro con un panino integrale.

Dieta della zucca: permette di dimagrire in modo veloce e depura l’organismo

