Come è nato il coronavirus? Si moltiplicano le teorie

Un vuoto di conoscenza sulle origini del nuovo coronavirus che sta devastando il mondo ha fornito terreno fertile per ogni sorta di teorie da quelle più strampalate a quelle più credibili. Secondo alcuni è un’arma biologica prodotta dai cinesi. Altri invece affermano che è stato l’esercito americano a portare il virus a Wuhan. Altri ancora dicono che il virus sia fuoriuscito da un laboratorio a causa di un incidente. Infine come sappiamo ci sono tante teorie che dicono che il virus abbia messo radici in un mercato di fauna selvatica a Wuhan.

Gli scienziati si sono uniti attraverso i confini internazionali per condannare le teorie più strampalate dei cospirazionisti. Eppure, sono divisi su quello che una volta era ampiamente ritenuto il colpevole più probabile: un cosiddetto mercato a Wuhan, dove gli animali selvatici sono tenuti in gabbie e venduti come animali domestici o cibo. Si ritiene che un animale infettato da un pipistrello – forse un pangolino – abbia infettato il primo essere umano.

La verità su come è nato il nuovo coronavirus rimane inafferrabile. I maggiori esperti di virus al mondo sostengono che chiunque affermi di conoscere la fonte di Covid-19 stia semplicemente provando ad indovinare. Gli scienziati affermano che non ci sono prove che il governo cinese o americano abbia intenzionalmente introdotto il nuovo coronavirus – SARS-CoV-2 – al pubblico. Ad oggi, una cosa sembra probabile: e cioè che il virus derivi dai pipistrelli.

È “la spiegazione più semplice, ovvia e probabile”, ha affermato il dott. Simon Anthony, professore presso la scuola di medicina pubblica della Columbia University e membro chiave di PREDICT, un programma globale finanziato a livello federale che studia i virus negli host di animali con potenziale pandemico. PREDICT ha scoperto 180 coronavirus in un decennio. Gli esperti sono tuttavia in contrasto con la teoria una volta ampiamente accettata secondo cui il virus abbia avuto origine in un mercato di animali a Wuhan.

I sostenitori di questa teoria ritengono che la natura cruenta di questi mercati affollati pieni di persone e animali selvatici spesso fatti a pezzi rendano questo il colpevole più probabile. Chi invece dubita di questa teoria cita uno studio che indica che molti dei primi pazienti conosciuti non hanno avuto un’esposizione diretta con il suddetto mercato.

Un’altra teoria potenzialmente esplosiva – proposta per la prima volta da due ricercatori cinesi all’inizio di febbraio e amplificata dal conduttore di Fox News Tucker Carlson il 31 marzo – sostiene che l’origine risale a un incidente in uno dei due laboratori vicino al mercato di Wuhan che lavorano con i pipistrelli. La maggior parte degli esperti negano questa possibilità, dicendo che non era supportato da prove. La teoria è stata anche fortemente negata dal governo cinese e da uno dei laboratori.

Ma un esperto, un professore di biologia chimica ed esperto di armi biologiche alla Rutgers University, ha suggerito a diversi media che la teoria degli incidenti di laboratorio ha credibilità.

“La possibilità che il virus sia entrato nell’uomo attraverso un incidente di laboratorio non può e non deve essere respinta”, ha detto il dott. Richard Ebright.

In ogni caso, i ricercatori concordano sul fatto che il coronavirus sia passato da un animale a un essere umano, un fenomeno noto come “spillover zoonotico”. Nei giorni scorsi, 27 scienziati della sanità pubblica di tutti gli Stati Uniti e del mondo hanno scritto una lettera in The Lancet a condanna delle teorie della cospirazione.

“Le teorie della cospirazione non fanno altro che creare paura, voci e pregiudizi che mettono a repentaglio la nostra collaborazione globale nella lotta contro questo nuovo coronavirus”, hanno scritto. Nel pezzo di Lancet, gli esperti hanno citato prove scientifiche a sostegno della teoria secondo cui “concludono in modo schiacciante che questo coronavirus ha avuto origine nella fauna selvatica, così come molti altri agenti patogeni emergenti”.

Un’altra fonte di dibattito è se il virus che causa Covid-19 si è trasferito direttamente dal pipistrello all’uomo o se ci sia stato un animale “intermedio” tra di loro.

Il professor Andrew Cunningham della Zoological Society di Londra afferma che i mercati umidi sono un candidato privilegiato per provocare eventi di ricaduta zoonotici da parte della fauna selvatica, che secondo lui sono diventati più comuni negli ultimi 30 anni. Ma un articolo su Lancet ha messo in dubbio la teoria.

Lo studio mostra che circa un terzo dei primi 41 pazienti infetti confermati non ha avuto un’esposizione diretta al mercato. Tra questi c’era il primo paziente noto, i cui sintomi avrebbero iniziato a comparire il 1 ° dicembre.

