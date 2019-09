Come eliminare le rughe, il rimedio? Frutta e verdura

Siete stanchi di usare tutte quelle creme e dei trattamenti estetici? Il rimedio c’è, non solo per il tempo che ci impiegate, ma soprattutto per i soldi che si spendono. Il segreto è semplice, sta tutto nella dieta, un’alimentazione ricca di frutta e verdura, dona da subito un ringiovanimento della cute. Purtroppo la cosa che fa molta rabbia agli uomini, è che questo rimedio funziona solo sulle donne, infatti gli uomini sono penalizzati da una pelle con una densità minore di collagene, oltre che più sottile, rendendoli di fatto più soggetti alle rughe.

Lo studio

Lo studio ha coinvolto oltre 2700 soggetti di entrambi i sessi e ha analizzato i soggetti in base alla regolarità di assunzione degli alimenti, ricchi di vitamine e flavonoidi, che placano l’invecchiamento visivo e stimolano la produzione del collagene. I risultati sono stati entusiasmanti, i soggetti che consumavano regolarmente certi tipi di alimenti, risultavano visivamente molto più giovani degli oltre 50 anni che in realtà avevano. La scienza però non si ferma ad osservare e dichiarare i risultati avuti visivamente, ma i soggetti sono stati sottoposti ad una scansione facciale in 3D per misurare il numero e la grandezza delle rughe. I risultati hanno decretato che le donne che avevano il maggiore apporto di frutta fresca, verdura e pesce, avevano il minor numero di segni del tempo sul volto.

Chi invece, al contrario, consumava cibo meno salutare, come carne rossa e poca frutta e verdura, non avevano miglioramenti per quanto riguarda le rughe. Per tutte le donne che hanno veramente intenzione di non adoperare tutte quelle creme per eliminare le rughe, e spendere tanti euro per comprarle e per trattamenti estetici, bisogna iniziare a fare una vita davvero di sacrifici. Infatti bisognerà togliere totalmente dall’alimentazione, l’alcool, infatti basta un drink o un bicchiere di vino, per eliminare del tutto i benefici cosmetici degli alimenti consumati.

La crema al bicarbonato fai da te contro rughe, macchie e zampe di gallina