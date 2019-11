Come lavorare per Amazon, candidature aperte ecco dove

Lavorare nel mondo di internet oggi è una grande cosa, è avere sicuramente la possibilità di guadagnare. Una realtà che sta producendo tantissimo nell’ambito lavorativo è il mondo dell’e-commerce, e come non citare Amazon, il leader di questo settore. Esso cerca sempre Addetti, Operatori di Magazzino e Specialisti di Processo, in occasione delle nuovi assunzioni nei Centri di distribuzione presenti in Italia. Com’è possibile lavorare per questa realtà che si espande sempre di più? Vediamolo da vicino.

Amazon offre lavoro, come candidarsi, requisiti richiesti e tanto altro

Si cercano i seguenti ruoli, nelle seguenti zone d’Italia:

-Operatori di magazzino

Dove: Fara in Sabina (Passo Corese – Rieti), Castel San Giovanni (Piacenza), Torrazza Piemonte (Torino), Milano

-Addetti al magazzino e smistamento prodotti

Dove: Castel San Giovanni

Sono richiesti dei candidati maggiorenni i quali possano essere disponibili al lavoro su turnazioni, e ad effettuare straordinari qualora ne venisse fatta la richiesta.

In particolare, si richiede che gli stessi siano puntuali, precisi e attenti, che sappianoo rispettare le norme relative alla sicurezza sul lavoro e che sappiano raggiungere elevati standard di qualità.

-Addetti al ricevimento merci e smistamento prodotti

Dove: Burago di Molgora (Monza Brianza), Calenzano (Firenze), Milano, Roma Magliana, Roma Settecamini, Santarcangelo di Romagna (Rimini)

Si preferiscono dei candidati automuniti, disponibili ad effettuare turni notturni.

E’ richiesta la possibilità di lavorare nei giorni festivi e nei weekend, oltre che a frequentare un corso formativo della durata di 3 giorni propedeutico al ruolo.

Non è necessaria esperienze lavorative pregresse, mentre è fondamentale la disponibilità di lavorare 7 giorni su 7 con riposi su turnazione.

Ci saranno i giorni di recruting?

Ad occuparsi di questo progetto è l’Agenzia per il Lavoro Gi Group la quale ha organizzato diversi recruiting day presso diverse città italiane per selezionare gli Operatori di Magazzino che potranno lavorare nei Centri logistici del Gruppo.

Di seguito, tutte le giornate ed i luoghi in cui avverranno i recruting day:

Milano – 4 e 18 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.00;

Crema – 5 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.00;

Rieti – 6 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.00;

Vimercate – 6 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.00;

Passo Corese – 8 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.00;

Roma – 11 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.00;

Settimo Torinese – 11 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.00;

Firenze – 11 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.00;

Rimini – 18 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.00;

Voghera (Pavia) – 19 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.00;

Chivasso (Torino) – 19 novembre, dalle ore 10.00 alle 17.00.

Ci sono altre figure richieste?

L’azienda di Amazon è alla ricerca anche di queste figure:

– Operatori di Magazzino a Passo Corese, Vercelli, Castel San Giovanni, Torrazza Piemonte;

– HR Associate Partner a Torrazza Piemonte;

– L&D Trainer a Torrazza Piemonte.

Candidatura

Tutti coloro che sono interessati a lavorare nel mondo di Amazon in qualità di Addetti e Operatori di Magazzino, e a partecipare alle selezioni Gi Group, devono inviare la propria candidatura mediante la pagina riservata alle offerte di lavoro nei Centri distribuzione del Gruppo sul portale web dell’agenzia.

In essa è possibile ritrovare tutte le informazioni da seguire per poter inviare il curriculum vitae.

Per quanto riguarda le altre offerte di lavoro in Amazon nel settore della Logistica è possibile candidarsi online.

Anche qui è necessario visitare la pagina dedicata alle posizioni aperte per le assunzioni Amazon presso i magazzini italiani.

Sempre dalla stessa si avrà la possibilità di prendere visione delle ricerche in corso e registrare il cv tramite l’apposito form.

