Si sa il like è l’unità di misura dei nostri gusti, delle nostre interazioni social, negli ultimi anni. Ma molti spesso evitano di spolliciare per motivi di privacy. Ma come nascondere i mi piace su Facebook a pagine o a post di cui non vogliamo far vedere il nostro apprezzamento agli altri?

Scopriamo come nascondere i mi piace su Facebook

Non è impossibile celare le nostre attività agli spettatori esterni, sebbene molti spolliciano tranquillamente ciò che apprezzano sui social. Molti altri, invece vogliono evitare di rendere visibili i propri like al resto delle persone. E quindi, in modo lecito, tanti si chiedono come nascondere i mi piace su Facebook. Con una rapida guida scopriamo come non essere visibili a tutti, sia sulle pagine (che sono pubbliche) che nei semplici post altrui.

Come nascondere i like alle pagine

Dunque, per nascondere i Mi Piace, andiamo innanzitutto sul nostro Diario di Facebook e clicchiamo sul menù a tendina Altro. Si aprirà una finestra, da cui selezioneremo la voce “Mi Piace”. Quindi vi viene mostrato un riepilogo con tutti i like che abbiamo messo alle pagine ed eventualmente revocarli uno per volta. Per fare ricerche più rapide, è possibile entrare nei menu tematici delle pagine, selezionando ad esempio Film, Programmi TV, Libri etc. Tramite il simbolo della matita (Gestisci), sarà possibile accedere alle impostazioni Modifica la privacy dei tuoi Mi Piace, ma anche Modifica la privacy di chi segui. Insomma, un efficace stratagemma. Mentre scopriamo come nascondere i mi piace su Facebook per i post e i commenti. Andando sul vostro Registro attività, raggiungibile tramite il menu a tendina che si apre premendo la freccia verso il basso presente sulla barra superiore. Quindi sarà possibile accedere all’elenco di tutti i Mi Piace dati in passato a post e commenti ed eventualmente nasconderli o revocarli. Per effettuare ricerche più rapide, possiamo inserire una parola chiave nel form in alto e cercare tra le attività.

