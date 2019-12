Come ottenere un microprestito

Hai bisogno di un prestito veloce, che ti permetta di ottenere una piccola cifra senza troppe difficoltà? Oppure sei titolare di un’impresa o di un’attività commerciale e hai bisogno di maggiore liquidità per far crescere il tuo progetto lavorativo? Allora, forse vuoi richiedere dei micro prestiti! Non hai mai sentito parlare dei micro prestiti? Questi non vanno confusi con i piccoli prestiti (puoi trovare un approfondimento qui: https://prestitimag.it/), ma si distinguono da questi in quanto i finanziamenti micro sono pensati per erogare cifre molto piccole sia per le famiglie sia per le imprese.

Vuoi scoprire di più su cosa sono e come funzionano i micro prestiti? Allora non attendere oltre, e segui la nostra guida 2019 sui microprestiti.

Cosa sono i micro prestiti?

Il micro prestito è un finanziamento non finalizzato che permette alle famiglie, ai single, a disoccupati o studenti di richiedere una somma che va da un minimo di 500 euro a un massimo di 1500 euro circa.

I microprestiti per le imprese invece, sono finanziamenti finalizzati (ossia il fine ultimo dev’essere l’impiego per il sostegno o la crescita dell’impresa) e hanno un massimo erogabile pari a 25 mila euro.

I micro finanziamenti per le famiglie possono essere una soluzione quando ci si trova in un momento improvviso di difficoltà, si deve fare un regalo, si deve organizzare una festa ecc…Insomma quando si ha bisogno solo di un prestito piccolo e da restituire in tempi brevi.

Per le imprese la situazione è diversa, in quanto i micro prestiti in questo caso possono aiutare l’attività in un momento di difficoltà. Oppure, se si sta ampliando l’attività, se si devono organizzare dei corsi di formazione, ampliare l’organico ecc….

Microprestiti: chi può richiederli

I micro prestiti possono essere richiesti da diverse persone. Per quelli destinati ai soggetti non giuridici, quindi diversi dall’attività imprenditoriale, il prestito micro è destinato a:

Studenti

Disoccupati (ma con un reddito annuale anche da lavori saltuari)

Dipendenti pubblici e privati (che hanno in corso già altri finanziamenti)

Lavoratori autonomi

Pensionati

I mini finanziamenti invece dedicati all’imprenditoria sono pensati esclusivamente per le piccole e medie imprese che operano sul territorio italiano.

Micro prestiti alle famiglie: tipologie e enti che lo accreditano

I micro prestiti online o in banca possono essere richiesti, come abbiamo visto, da diversi soggetti, ma quali sono le principali forme di microprestito?

Tra le principali troviamo:

Prestito personale di piccole cifre: finanziarie come Agos Ducato e Findomestic, tra i loro finanziamenti offrono anche la possibilità di richiedere cifre irrisorie tra i 500 e i 1500 euro, da restituire in massimo 24 rate.

Micro prestito Poste Italiane: Mediante Postepay e Banco Posta, Poste Italiane, offre diverse tipologie di micro finanziamento. Il prestito Postepay viene erogato direttamente sulla relativa carta e ha un limite di 1500 euro, (pensato anche per studenti e disoccupati); il secondo, invece, che prende il nome di micro prestito Banco Posta richiede un conto corrente Banco Posta, e permette di richiedere micro cifre dai 500 euro in su.

Micro prestito online: anche online, puoi trovare diversi enti finanziari in cui formulare la richiesta di microprestito con somme a partire dai 500 euro. Tra le finanziarie a cui puoi ricorrere online troviamo: Eurofin, Crediper, MiniCredito Compass.

Fido in banca: se hai un conto corrente, anche se non hai un’entrata stabile puoi chiedere come micro prestito un fido alla tua banca. Il fido è una somma che viene erogata sul conto corrente, che per i disoccupati di solito arriva sino a un massimo di 1500 euro e che poi si può restituire appena si versa la somma relativa sul conto corrente. Alcune banche o finanziarie, come ad esempio Agos Mini, permettono anche di restituire il fido a rate, e una volta restituito si può riutilizzare appena se ne ha nuovamente necessità.

Microprestiti per disoccupati: infine, alcune finanziarie o banche, come Poste Italiane, offrono mini prestiti di massimo 1500 euro anche a studenti e disoccupati. Questa particolare forma di finanziamento prevede comunque che il richiedente abbia un reddito annuale dimostrabile attraverso il CUD. E per questo è molto indicato a chi lavora in modo saltuario, a coloro che sono momentaneamente in disoccupazione o cassa integrazione, e a chi lavora con contratti di collaborazione saltuaria.

Microprestito alle imprese: come funzionano?

I microprestiti alle imprese sono pensati per le piccole e medie imprese che hanno bisogno di maggiore liquidità per la loro attività.

I finanziamenti micro destinati alle imprese sono di solito erogati da banche e finanziarie mediante la legge che disciplina l’erogazione attraverso il relativo Ente Nazionale per il Microcredito (art.11 Tub Decreto 176 del 2014). In questo caso il micro credito viene concesso solo in alcune specifiche casistiche quali:

Pagamento per il canone del leasing o delle polizze assicurative

Pagamento delle retribuzioni dei soci o dei nuovi dipendenti

o dei nuovi dipendenti Sostenimento dei costi per i corsi di formazione

Acquisto di beni e servizi connessi all’attività

Questi microcrediti per le imprese prevedono una somma che raggiunge al massimo i 25 mila euro.

Oltre ai finanziamenti pensati per le microimprese in difficoltà ed erogati in collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito. Ci sono quelli forniti da istituti e società e pensati per chi ha bisogno di liquidità per una già esistente.

Tra questi prestiti troviamo:

Microcrediti regionali: diverse Regioni in Italia, come Puglia e Campania, offrono un microcredito alle piccole e medie imprese, che va da un minimo di 5 mila euro sino a un massimo di 25 mila euro. Questo serve a finanziarie dall’acquisto di nuovi macchinari sino alla locazione di nuovi immobili, polizze assicurative, nuovi programmi informatici ecc…

Micro crediti da banche ed enti che operano sul territorio: infine, diverse banche o enti finanziari che operano in un determinato territorio permettono alle imprese di ottenere un microprestito sempre sino a 25 mila euro, destinato ad aiutare la propria attività a crescere, o finanziare l’acquisto di nuovi macchinari, immobili, strumenti di lavoro.

In questa guida abbiamo visto come funzionano i micro prestiti per famiglie, disoccupati e imprese, se hai qualche altra domanda o dubbio, oppure desideri un chiarimento inviaci una mail oppure lasciaci un commento.

