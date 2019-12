Come pulire le arterie: i 10 alimenti che ti aiutano a pulirle in modo naturale

Prima di incominciare a darvi questi consigli, vogliamo precisare che questi consigli che vengono dati non è per sostituire specialisti e medici, sono frutto di studi medici e scientifici. Cercare in tutti i modi di non far ostruire le arterie può essere una cosa determinante per la nostra salute, con un ostruzione diminuisce il flusso di sangue al miocardio e si può rischiare di avere un infarto, e per evitare al minimo questa possibilità vediamo quali sono gli alimenti che vi possono aiutare a far sì che questo non accada.

I 10 alimenti che aiutano a pulire le arterie in modo naturale

1)Gli asparagi: contengono acido folico e impediscono l’accumulo del grasso nei vasi sanguigni, ve li consigliamo per evitare malattie cardiovascolari

2)La mela: ha capacità antiossidanti, riduce le malattie cardiovascolari, mangiare una mela al giorno evita l’accumulo di grassi e lipidi lungo le pareti delle arterie

3)Le arance: rafforzano molto il sistema immunitario grazie alle loro vitamine, contengono anche antiossidanti che evitano l’occlusione delle arterie

4)Il pesce azzurro: ricchi di omega 3, parliamo di alici, delle sardine, dello sgombro, riducono la pressione sanguigna, il consiglio è mangiarlo due volte a settimana

5)L’anguria: contiene aminoacido soprannominato citrullina che aiuta a prevenire malattie cardiache e ipertensione

6)L’avocado: è ricco di vitamine e antiossidanti, aiutano a combattere il colesterolo cattivo, se ne consiglia uno al giorno

7)Gli spinaci: contengono ferro, sali minerali e vitamine, aiutano a prevenire malattie cardiovascolari

8)I broccoli: ottima la presenza di vitamina C e carotene, consigliati molto per chi segue una terapia anticoagulante

9)Il caffè: bere troppo caffè fa male, bere la quantità giusta, non oltre 3 al giorno, previene i problemi cardiaci

10)Le noci: come le mandorle, sono molto utili per far funzionare bene il nostro organismo, ottimo il loro apporto di acido grasso omega 3, prevengono gli infarti.

Cancro: i 9 alimenti da evitare in assoluto

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube