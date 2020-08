Ci è arrivata la richiesta di un lettore “Salve Ho bisogno del documento E 104 urgente Come posso averlo? In questo momento sono a l’estero bloccata dal covid-19”. Rispondiamo a questa richiesta con la possibilità di scaricare il modello E104 (attestato concernente la totalizzazione dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza per le prestazioni di maternità, tubercolosi, malattia, morte) con le tutte le informazioni da inserire. Di seguito anche tutti i contatti per comunicare con l’Inps all’Estero.

Modello E104 e contatti Inps

È possibile scaricare qui il modello editabile, questo significa che può essere compilato e poi stampato: Italiani all’estero e modulo E104 editabile (pdf)

Di seguito le informazioni da indicare nel modello, appena compilato deve essere inviato attraverso la piattaforma Inps. Le consiglio di contattare direttamente il contact Inps, il numero verde è diverso a seconda dello Stato da cui si chiama:

Belgio 080013255

Danimarca 80018297

Francia 0800904332

Germania 08001821138

Gran Bretagna 0800963706

Irlanda 1800553909

Paesi Bassi 08000223952

Portogallo 800839766

Spagna 900993926

Svezia 020795084

Svizzera 0800559218

Trova qui tutti i modi per mettersi in contatto con l’Inps: Contatti

Le informazioni da indicare nel modello E104 da parte del dichiarante

Sigla del paese dell’istituzione di colui che compila il modulo:

BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FIN = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; Li = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.

Indicare le generalità complete nell’ordine dello stato civile

Indicare lo Stato.

Soltanto per le istituzione destinataria è belga, francese, greca, liechtensteinese o svizzera, indicare il rischio coperto utilizzando i seguenti codici: N= prestazioni in natura, E = prestazioni in denaro.

Inoltre, se il certificato è destinato ad un’istituzione belga, ceca, greca, lettone, lituana, polacca o liechtensteinese, indicare se si tratta di periodi di attività subordinata o autonoma, utilizzando i codici seguenti: D = lavoratore subordinato; I = lavoratore autonomo.

Se il certificato è destinato ad un’istituzione tedesca, lituana, lussemburghese o polacca, indicare i periodi di assicurazione di cui alla sezione 7 utilizzando i seguenti codici: P = assicurazione obbligatoria; F = assicurazione volontaria.

Indicare il rischio coperto utilizzando i seguenti codici: A = malattia e maternità; B = decesso (assegno); O = invalidità.

Se l’istituzione competente è cipriota, tedesca, irlandese, ungherese, austriaca o britannica, apporre un crocetta in questa casella, sempre ché il periodo di assicurazione o di residenza corrisponda ad un periodo di occupazione effettiva; indicare il tipo di attività subordinata o autonoma.

