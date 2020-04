Come riconoscere i sintomi del Covid-19 con Coughvid

Al tempo della paura, della pandemia, del panico e della restrizione, nasce una curiosa applicazione, chiamata Coughvid che potrebbe aiutare a riconoscere la tosse sintomatica del Covid-19. Scopriamo di più sulla suddetta app antivirus.

Come riconoscere i sintomi del Coronavirus con la nuova app

E’ stata sviluppata con lo scopo di riconoscere i sintomi del Covid 19 grazie al suono della nostra tosse, la curiosa app Coughvid. In inglese, per l’appunto cough vuol dire tossire. Il suono della tosse, rigorosamente secca secondo le indicazioni ufficiali della OMS, dovrà così essere testato ed identificato dalla suddetta applicazione. Ancora non immessa nella disponibilità, la app sviluppata da un team di ricercatori si pone l’obiettivo di aiutare la ricerca e contribuire alla identificazione dei pazienti positivi al Covid 19.

Ma è possibile riconoscere i sintomi del Covid-19 con una app?

La risposta si spera possa essere sì. Registrando il suono della propria tosse, la app aiuterà a ricevere attraverso l’intelligenza artificiale della app Coughvid una attendibile disamina della tipologia di tosse. Ovviamente, il tutto andrà ancora testato ed anche l’ attendibilità della sua efficacia è ancora da verificare. Ad ogni modo, in tempi di pandemia, si stanno tentando tutte le piste per agevolare la ricerca e per cercare di riconoscere i sintomi del Coronavirus senza intasare la sanità, in tempi di estrema difficoltà. Scopriremo presto nuovi aggiornamenti sugli sviluppi di questa app sperimentale.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube