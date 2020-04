I puristi della selezione su Netflix si saranno spesso chiesti come rimuovere “continua a guardare” su Netflix, per mantenere intatta e limpida la propria lista di visioni sulla piattaforma.

Scopriamo come rimuovere continua a guardare su Netflix

Spesso iniziamo a guardare film su Netflix, scoprendo poco dopo che non sono la visione adatta al nostro gusto o, semplicemente vogliamo rivedere un po’ di un film che abbiamo già visto in passato. Ma, inevitabilmente quei titoli rimangono li, fissati nella sezione continua a guardare su Netflix, fastidiosamente impressi davanti ai nostri occhi, in una sfilza di categorie che si susseguono sulla piattaforma. E quindi coloro che vogliono mantenere il proprio elenco pulito e meno intasato si sono sempre, da quando l’uomo ha concepito lo streaming, come eliminare questa sezione, quando non ha più interesse a continuare la visione dei suddetti film.

Tuttavia, questa sezione è piuttosto utile, qualora abbiate dovuto sospendere la visione di un film per un qualunque motivo. Nel momento in cui vogliate riprendere quel film o più spesso quella serie tv, proseguendo con i successivi episodi, la sezione continua a guardare su Netflix si rivela salvifica. Molti hanno posto fine al problema, semplicemente premendo play sul film e mandandolo avanti, fino ai titoli di coda, permettendo così al sistema di Netflix di considerarlo finito e quindi non più da selezionare come film da continuare a guardare. Ma il sistema scomodo non è attuabile facilmente ad ogni visione che lasciamo sospesa, specie se trattasi di serie tv. Quindi, esiste un sistema ufficiale per rimuovere “continua a guardare” su Netflix.

Per rimuovere definitivamente i titoli dalla sezione, basterà accedere al vostro account e cliccare la sezione “profili e filtro famiglia“. E quindi cliccare “Attività di visione contenuti”. Si aprirà una pagina che contiene tutte le serie TV e i film guardati di recente, quindi che compaiono in “continua a guardare”. A questo punto, non resta che rimuovere il titolo scelto cliccando sul divieto situato alla sua destra

