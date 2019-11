Come salvare il cuore: pasta, caffè, cioccolato fondente e peperoncino, lo affermano i cardiologi

Nel congresso a Roma dove si sono riuniti ben 4mila cardiologi di tutto il mondo, si è fatto il punto di cosa faccia veramente bene al cuore. Tutti d’accordo che la dieta mediterranea è promossa di cui fanno parte spezie e carboidrati integrali, e che ci sono degli alimenti che se cucinati bene e nelle quantità giuste, possono essere nominati come alimenti da inserire nella nostra dieta salva cuore, e sono: pasta, caffè, cioccolato fondente e peperoncino.

Cerchiamo di salvare il cuore usando il cibo giusto, vediamo come

Iniziamo a parlare di pane e pasta, usarli con moderazione è ottima cosa è ancora meglio se siano integrali, di orzo e di farro. Per il caffè l’importante è non superare la dose di tre al giorno, come per il cioccolato fondente che deve essere almeno all’80% e non più di 40 grammi al giorno, ottimi antiossidanti. Consigliatissimo per la longevità sono curry, basilico, origano, prezzemolo, zenzero, pepe, cipolla rossa, capperi.

I cardiologi poi promuovono a pieni voti tutto quello che sono cibi e bevande rosse, tra cui: in primis il pomodoro che se viene cotto è ottimo per contrastare il cancro, ottimo, sempre con moderazione il vino rosso e il peperoncino, molto buoni il consumo dei frutti rossi violacei.

Ecco quali sono invece i nemici del cuore: sono da evitare crackers e grissini, non solo fanno venire più appetito, ma portano a picchi di insulina. Evitare le proteine animali, e se possibile eliminare completamente il sale, da tenere presente che il cibo che troviamo in giro spesso già contiene sale. Da eliminare, è questo motivo è lo stesso del sale, lo zucchero, favorisce le neoplasie e le malattie del cuore, eliminarlo come il sale è giusta cosa, lo si trova nella maggior parte dei cibi normalmente.

I cibi che ti rendono felici: ecco i 7 principali, lo dice la scienza

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube