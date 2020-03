Come sapere se c’è una presenza soprannaturale nella tua casa?

I fenomeni del soprannaturale possono manifestarsi in modi diversi all’interno delle nostre case. Ci sono segni che possono avvisarci di presenze oscure sospese nei nostri spazi e che sono così sottili che, a volte, passano inosservate. Queste manifestazioni non compaiono senza alcun motivo, sono causate dall’invocazione di anime attraverso giochi come l’Ouija o perché siamo vittime della stregoneria o della magia nera, secondo gli esperti del settore.

Discussioni familiari: Le discussioni familiari sono molto comuni quando ci sono energie negative in casa. Con rituali purificanti possiamo aiutare a neutralizzare le vibrazioni negative, ma quando la rabbia è più forte e l’ambiente sembra molto teso, potrebbe essere un segno che l’oscurità sta causando i malintesi. Gli oggetti personali non si trovano: Quando dimentichi dove hai lasciato le chiavi, un documento importante o altre cose scompaiono senza una ragione logica potrebbe essere il segno che c’è uno spirito birichino nell’ambiente. Regolarmente, questo fenomeno è accompagnato da sottili suoni strani di notte.

Animali domestici irrequieti: Se il tuo animale si comporta in maniera strana, non vuole dormire al suo posto, abbaia di notte o fissa un posto dove apparentemente non c’è nulla, può essere un segno della presenza di qualcosa di soprannaturale. Si ritiene che i cani abbiano la capacità di vedere gli spiriti, quindi è importante prestare attenzione al loro comportamento se sospettano qualcosa di paranormale.

Le piante si asciugano facilmente: Le piante sono elementi eccellenti per assorbire energie negative, ma quando noti che si asciugano molto rapidamente anche se innaffi o che appassiscono presto, potrebbe essere un segno di presenze oscure. Odori e rumori strani: Gli spiriti preferiscono nascondersi in luoghi in cui manteniamo cose vecchie o che non occupiamo frequentemente. Se in questi luoghi percepisci un odore sgradevole e, inoltre, senti rumori o sospetti la presenza di qualcosa e sospetti che ci sia una presenza soprannaturale nel tuo ambiente, non dovresti essere allarmato, con rituali purificanti e amuleti come la croce di San Benito, puoi allontanare i cattivi spiriti, anche se l’attività è molto forte.

