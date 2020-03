Come sarà il calendario scolastico dell’anno 2020/2021?

Nonostante la situazione attuale che la scuola sta vivendo, nonostante lo stop delle lezioni normali ed il via a quella in modalità a distanza, dopo tutte le ipotesi di rientro ed i disagi riscontrati, c’è chi già pensa al futuro della scuola e non si lascia abbattere da quello che sta accadendo in questi giorni. Nel concreto stiamo parlando del nuovo calendario scolastico dell’anno 2020/2021 che alcune regioni hanno già organizzato, forse, a prescindere dall’emergenza Coronavirus. Per lo più si tratta di regiorni del Nord Italia, anche se non sappiamo attualmente se anche le regioni del Centro-Sud abbiano già fatto lo stesso o se lo faranno nei prossimi giorni. Vediamo di quali regioni stiamo parlando e come sarà strutturato il loro calendario scolastico.

Il Nord Italia guarda al futuro col calendario scolastico 2020/2021

Vogliamo ricordare che le scuole godono di una certa autonomia nel decidere la data di inizio e fine delle lezioni scolastiche.

Ovviamente, esiste tutto un calcolo dietro che interessa anche i giorni di vacanza.

Iniziamo dalla regione Toscana dove tutti gli istituti scolastici do ogni ordine e grado riapriranno il giorno martedì 15 settembre 2020 secondo il calendario dell’a. a. 2020/2021.

Le lezioni termiranno nel giorno giovedì 10 giugno 2021.

Invece la regione Lombardia farà iniziare il nuovo anno scolastico 2020/21 nel giorno del 14 settembre 2020 e lo farà finire nel giorno l’8 giugno 2021.

Arriviamo all’Emilia Romagna dove il calendario scolastico dell’anno 2020/2021 prevede l’inzio delle lezioni nel giorno 15 settembre mentre la loro fine è prevista nel giorno 6 giugno.

Infine, siamo nella provincia di Bolzano dove l’anno scolastico avrà inizio nel giorno 7 settembre 2020 e terminerà nel gorno 16 giugno 2021.

