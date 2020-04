Come scaricare e installare l’app Disney+

Come è noto alla stragrande maggioranza degli esseri umani, la nuova piattaforma streaming Disney+ è approdata anche in Europa dallo scorso 24 marzo. Ma alcuni ancora si chiedono se abbonarsi o meno e, soprattutto come scaricare l’app sul proprio smartphone, una volta abbonatisi. Scopriamolo insieme, allegramente.

Disney+, download e installazione

Ricordiamo che il costo mensile di Disney+ è di 6,99 euro al mese e ogni abbonato potrà disporre di ben 7 account che potrà utilizzare su altrettanti dispositivi diversi. Oltre che dal proprio pc, ovviamente potrete vedere Disney+. una volta abbonati, anche accedendo dal vostro Xbox One o dalla Smart Tv, ma bisogna averne del modello e marca giusta. Oppure collegare un kit apposito, come Fire TV di Amazon per connettere il vostro account Disney+ alla tv. Ma come scaricare l’app della casa di Topolino sul vostro smartphone per vedere serie e film Disney sempre in tasca?

E’ molto semplice scaricare e installare la applicazione di Disney+. basterà andare su Google Store se avete uno smartphone Android e cercare Disney+, poi cliccare su installa e il gioco è fatto. Lo troverete, sbrilluccicante sul desktop del vostro telefono nel giro di un minuto o poco più. Se avete un melafonino, dovrete cercarlo nel vostro Apple Store. E, sebbene per chi ama davvero il cinema, sia un po’ il sapore di una blasfemia guardare film e serie tv su un dispositivo piccolo come lo smartphone, con l’ app Disney+ potrete godere di visioni gradevoli e emozionanti sul vostro dispositivo.

