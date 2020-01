Come scoprire il tuo vicino di numero con la nuova challenge

Sapevate che oltre ad avere un vicino di casa avete anche un vicino di cellulare? Si , avete capito bene. Immaginiamo il nostro numero di cellulare come una nostra possibile casa disposta all’interno di un quartiere. Ovviamente, come è consueto, se si abita in un quartiere significa abitare accanto a qualcun altro. E’ qui che vogliamo arrivare: possiamo conoscere il nostro vicino di numero e per farlo bisogna applicarsi davvero ben poco. E’ questa la nuova challenge che sta facendo impazzire il web, l’ultima challenge creata non in Italia, ma altrove e sta davvero spopolando in ogni angolo del pianeta. E’ davvero un modo carino e divertente per conoscere l’altro e magari, perché no, conoscere anche qualcun altro e stringere amicizia o qualcosa di più. Siete pronti a capire in cosa consiste questa nuova challenge e come dove usare il vostro cellulare? Vediamolo subito!

Ognuno ha un vicino di numero, come funziona la nuova challenge?

Finalmente si ritorna alle challenge carine, quelle sfiziose e divertenti che ti fanno fare qualcosa di nuovo.

Diciamo addio alle vecchie stupide challenge che mettono solo in pericolo la vostra vita.

Quella di cui vi vogliamo parlare oggi sta esplodendo soprattutto sul web, in particolare su Twitter dove la challenge prende il nome “neighbour number”.

Non è tanto difficile da capirla e da metterla in atto.

L’unica cosa da fare per dare il via alla challenge del nostro vicino di numero è quello di scrivere un messaggio a chi ha il nostro stesso numero.

Sì, il nostro stesso numero con una cifra diversa dalla nostra: stiamo parlando dell’ultima cifra, che è possibile cambiare con il numero precedente o successivo.

Vi forniamo un esempio per capire meglio: il nostro numero è 0987654322. Ora, prendiamo l’ultima cifra, la togliamo ed al suo posto ci mettiano il numero che viene prima di 2, quindi 1: 0987654321.

Nel secondo caso prendiamo sempre l’ultima cifra, la togliamo e la sostituiamo con il numero che viene dopo 2, quindi 3: 0987654323.

Le conseguenze sono state tra le più disparate: c’è chi ha stretto amicizia con una nuova persona, chi invece si è ritrovato qualcuno un po’ troppo suscettibile.

Chi si è visto bloccare il numero, chi ha ricevuto minacce di denunce, ma anche chi ha scoperto di aver scritto a chi purtroppo non c’è più.

Esilarante, non è vero?

