Come sedurre un uomo con alcuni semplici gesti

Spesso non è solo il trucco sugli occhi, il rossetto e il tacco a sedurre un uomo. Spesso è il nostro modo di muoverci, il nostro modo di gesticolare che diventa più attraente e uno strumento più potente di una minogonna o di un tacco 15. Che si parli di una donna libera, che ha voglia di fare il primo passo, o di una donna già impegnata, che vuole tenere vivo il rapporto col partner, si può sedurre un uomo con il semplice linguaggio del corpo e senza aver bisogno di aiuti esterni. Questo vale sia per l’uomo che per la donna: è come ci poniamo che attrae verso di noi le persone, è il nostro modo di fare che fa nascere in loro una sorte di attrazione. E’ questa la chiave della seduzione. Vediamo, quindi, come usare al meglio il nostro corpo per attirare un uomo anche in pigiama!

Il linguaggio del corpo, come sedurre un uomo

Iniziamo dalle mani: se usate nel modo giusto molto possono fare.

Passare di tanto in tanto un dito sul proprio viso, giocare con una ciocca di capelli, poggiare il proprio mento sul palmo della mano fa nascere nell’uomo un campanello: la sua attenzione si accende.

E’ chiaro che animandosi in tal modo l’uomo non può non osservarvi.

Sedersi, poi, su una sedia, con le gambe l’una sull’altra, anche se si hanno le sneakers, con i gomiti ben appoggiati al supporto della sedia stessa non è solo un modo per essere eleganti, ma anche per attirare a sé: state mettendo in bella mostra la vostra fisicità.

Può attirare un uomo anche il gioco che si va a creare tra il collo ed il viso.

Mettere le spalle dritte, il collo in fuori e il viso leggermente inclinato o a destra o a sinistra è un richiamo. Se poi si mantiene il contatto visivo con chi ci sta parlando si può anche creare un effetto magnetico.

Un’altra cosa che attira a voi l’uomo è l’accarezzarsi le braccia, soprattutto se sono scoperte. Farlo mentre si parla e mentre si tengono gli occhi fissi su lui intriga.

Usate nel vostro gioco di seduzione i capelli. Sciolti hanno un loro effetto, vero, però se legati in modo semplice ed elegante, come uno chignon, mette in fuori maggiormente il viso ed il collo e concentra l’attenzione sul primo.

Infine, evitate i movimenti frettolosi e troppo energici, ma mostrate la vostra eleganza con movimenti armoniosi e non troppo lenti.

Leggi anche:

Solo 1 donna su 2 si sente bella, ma la realtà è che la bellezza è solo una questione di scelte…

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube