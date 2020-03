Come si compila la domanda di pensione con Ape sociale?

L’emergenza coronavirus che sta costringendo a casa milioni di italiani ha portato anche problemi in ambito previdenziale: non potendosi recare ai CAF i cittadini si trovano in difficoltà anche nella compilazione della domanda di pensione. Per rispondere alle esigenze di un nostro lettore, quindi, abbiamo realizzato questa pratica guida sulla compilazione della domanda di pensione con Ape sociale.

Compilazione domanda di pensione

Un nostro lettore ci scrive:

Alla vostra attenzione

Sono un operaio agricolo a tempo determinato che e terminato il 31/12/2019

Ho fatto la richiesta per l accesso a ape sociale con risultato positivo il mio problema e che inviando la vera domanda non riesco a compilarla

Ce la possibilità di inviarmi via email come compilarla

Grazie PS purtroppo no possiamo spostarci per colpa del virus

Dopo aver ricevuto la certificazione Inps che concede l’accesso all’Ape sociale è necessario presentare la domanda vera e propria di pensione. La domanda si può presentare in autonomia, senza l’aiuto di un CAF o di un professionista abilitato, solo nel caso si sia in possesso del PIN INPS o dell’identità SPID.

Per presentare la domanda è necessario andare sul sito dell’Inps in “domanda di prestazione pensionistica: pensioni, ricostruzione, ratei maturati e non riscossi, certificazione del diritto alla pensione”. A questo punto si deve cliccare su “nuova domanda” , dopo la scelta nella colonna sinistra compariranno i dati dell’interessato già in possesso dell’INPS. Si deve quindi cliccare su “Prosegui” e giungere al quadro “Dati prodotto”. A questo punto è necessario scegliere “Altre prestazioni “, “ Anticipo pensione” ed infine “ Ape sociale”.

In base alla categoria di appartenenze la procedura guiderà il lavoratore alla compilazione della domanda richiedendo i vari dati da inserire. Da questo punto in poi la compilazione della domanda è basata solo sulle informazioni del lavoratore.

Spero di esservi stata di aiuto.

