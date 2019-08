Come si può essere perfetti anche quando si è in spiaggia

L’estate, andare al mare, andare in spiaggia, non è per tutti la stessa cosa, le reazioni per ogni persona sono diverse. Stare al mare in modo semplice e naturale, non significa però essere sciatta e trasandata, anche al mare si può apparire al meglio e si può essere perfetti o perlomeno quasi, quando si è in spiaggia. Se sei amante del make up, è probabile che desideri essere e apparire impeccabile anche quando vai al mare. Di sicuro però, non è il massimo ritrovarsi a metà mattina con il trucco sciolto a causa del sole, del caldo e dei bagni a mare.

Quali possono essere gli strumenti giusti e il trucco da usare per rimanere belle in spiaggia

Iniziamo dicendo che è preferibile andare al mare in modo più naturale possibile, ma se proprio non puoi fare meno di non truccarti, bisogna usare i prodotti giusti. Esistono prodotti con texture e filtro solare specifici, sono perfetti per spiaggia ed esposizione al sole. Bisogna sostituire il fondotinta con una bb cream o scegline uno leggerissimo, non coprente, compattante. Per quanta riguarda il mascara, gli ombretti, i rossetti e il lucidalabbra, devono essere waterproff, resistenti all’acqua. Trovati i prodotti giusti, sei pronta per andare al mare e truccarti, bandisci i trucchi troppo elaborati e truccati in modo leggero e brillante e con toni naturali. Per essere bella in spiaggia, devi renderti ordinata, compattare ed esaltare i lineamenti del viso, per fare questo devi scegliere ombretti neutri, un leggero fard rosato che dona un aspetto salutare, e per finire, un lucidalabbra o un rossetto in toni naturali.

