Come superare un amore non corrisposto

Guarire da un amore non corrisposto è possibile? La risposta è sì, a patto di volerlo davvero. La forza di volontà, infatti, gioca un ruolo fondamentale nel processo di guarigione. Se siete vittima di un amore a senso unico, la prima domanda che dovete porvi è: desidero davvero superarlo? Sto facendo tutto il possibile per uscirne? Oppure rimango attaccato/a alla speranza di essere prima o poi corrisposto/a? Una speranza che, ad un certo punto, deve cessare, o rischiate di soffrire per tutta la vita.

Amore non corrisposto: i sintomi

Il vero amore non è sofferenza. È il legame profondo tra due anime che si accompagnano nella vita, sostenendosi l’un l’altra. Gli innamorati si scambiano coccole e tenerezze, hanno a cuore la felicità dell’altro e fanno di tutto per far capire alla persona amata quanto sia importante. L’amore è la chiave che apre i cancelli della felicità, diceva lo scrittore Oliver Wendell Holmes. Tutto il contrario dell’amore non corrisposto, che provoca solo dolore, un dolore profondo che può sfociare nella vera e propria depressione.

Tuttavia, storditi dall’innamoramento, non è facile cogliere i segnali di un amore non corrisposto, anche se spesso sono palesi e saltano all’occhio (sì, ma degli altri…). Ecco quali sono i principali sintomi:

Non vi cerca

Quando una persona è interessata ad un’altra, tende a cercarla e a volerla vicino a sé. Spesso si fa aiutare dagli amici per combinare occasioni di incontro. Se siete sempre voi a telefonare o a scrivere, se spesso vi tocca insistere per ottenere un’uscita, è probabile che lui o lei non abbia bisogno della vostra compagnia come voi l’avete della sua.

Non ricorda cose che vi riguardano

Quando si è innamorati, ogni cosa che riguarda l’altro, ogni suo gesto, ogni sua parola, appare degna di enorme interesse. Se lui o lei non ricorda mai quello che dite o quello che vi piace, potete incominciare a mettervi il cuore in pace.

Si comporta con voi come con tutti gli altri

Per capire se da parte sua c’è interesse, armatevi di spirito di osservazione e studiate il modo in cui vi guarda e il suo atteggiamento quando parla con voi. Il linguaggio del corpo è un codice prezioso in grado di rivelarci molte cose sull’altro, anche quelle che vuole tenere segrete…

Non è geloso

Se la persona che amate ha una cotta per voi, è probabile che si mostrerà gelosa, o quantomeno infastidita, vedendovi scherzare con persone dell’altro sesso. Mi raccomando, però, scherzare non è flirtare: se il vostro amato o la vostra amata dovesse pensare che provate interesse per un altro, potrebbe decidere di non farsi avanti o di rifiutarvi.

Come comportarsi in caso di amore non ricambiato?

A tutti è capitato almeno una volta nella vita, chi nell’adolescenza chi nell’età adulta, di cadere vittima dell’amore a senso unico. Un’esperienza non del tutto negativa: se è vero che fa soffrire molto, è anche vero che aiuta a crescere e a temprare il carattere. Sono proprio le esperienze più buie dell’esistenza, infatti, che permettono di conoscersi nel profondo, di vedere i propri limiti, e di imparare a superarli.

Di fronte all’amore non corrisposto, la strada è una sola: mettersi il cuore in pace, rassegnarsi. Rimanere aggrappati alla speranza che possa, tutto d’un tratto, nascere un sentimento che non c’è mai stato, non solo è inutile, ma può rivelarsi deleterio per la propria vita. Purtroppo, la sofferenza percepita in questi casi può essere molto intensa. Ci si sente rifiutati e si è facili prede dell’ostinazione. Nella testa si affollano domande, quali: “perché non vede che siamo anime gemelle? Eppure io ne sono convinto/a!”;“Perché non capisce che solo io potrei farlo/a felice?”; “Perché non mi dà una possibilità?”

Si crede che la mancanza di interesse da parte dell’altro abbia motivi reconditi. “Forse ha paura di impegnarsi”; “forse non ha ancora capito come sono davvero”; “probabilmente ha paura di soffrire”. La maggior parte delle volte, queste sono scuse con cui la vostra mente si auto-inganna, per non accettare una verità più dolorosa: la persona amata non vi ama. Altre volte, a proferire queste scuse è la stessa persona oggetto dell’interesse, che, mostrando una delicatezza benevola ma dannosa, le utilizza per giustificare il suo rifiuto.

Psicologia di un amore non corrisposto

In psicologia, l’amore non corrisposto, quando vissuto più di una volta, è sintomo di problematiche più profonde. Naturalmente, non ci riferiamo all’adolescente che, di quando in quando, prende una cotta senza essere ricambiato, ma all’abitudine vera e propria di impazzire per chi non ci ama. Dietro a questa mania può nascondersi un’infanzia priva di affetto: chi non conosce la gioia di un amore ricambiato, tende a ripetere lo schema vissuto da bambino, l’unico che conosce, senza una reciprocità reale.

La tendenza all’amore non ricambiato è, inoltre, segno di bassa autostima. Si pensa di non meritare un amore autentico, di non avere le qualità giuste per essere amati. Ecco perché, quando questa situazione tende a ripresentarsi più volte nella vita, è importante imparare a focalizzare l’attenzione su se stessi con l’aiuto di un bravo terapista.

Amore non corrisposto e depressione

Si può impazzire per un amore non corrisposto? Qualcuno pensa di sì. Ci sono poesie, aforismi e canzoni famose che parlano proprio di questo. Di sicuro, un sentimento profondo non ricambiato può essere causa di depressione. Si tratta di un disturbo dell’umore che colpisce milioni di persone in tutto il mondo. Chi ne soffre, prova una forte angoscia, perde interesse nelle cose e ha una bassa percezione del proprio valore. Altri sintomi sono: perdita di appetito, astenia, disturbi del sonno (insonnia o ipersonnia), senso di disperazione, autolesionismo e pensieri suicidi. Chi riconosce questi sintomi come propri, deve immediatamente parlarne con il proprio medico, che saprà consigliare un percorso di guarigione con un bravo professionista.

5 step per superare l’amore non corrisposto

Di fronte ad un amore non ricambiato, ci si sente piccoli, sbagliati, colpevoli. Tutte sensazioni che tendono ad annullare la propria autostima, spingendo le persone a ricadere più volte nella stessa trappola. Come uscire da questa situazione? Ecco i 5 step da affrontare per vedere la luce in fondo al tunnel.

Rassegnatevi

Lo abbiamo già detto. La strada per la rinascita parte proprio da qui, dalla rassegnazione. Lui non vi ama, è un dato di fatto, e prima lo accetterete, prima potrete tornare ad essere felici. Insistere, ossessionarsi, disperarsi non serve a nulla, se non a rovinarvi la vita.

Guardatevi dentro

Siete riusciti ad accettare che lui o lei non vi ama? È probabile che adesso avvertiate un senso di vuoto dentro di voi: il posto che, nella vostra mente, occupava la speranza di ottenere il suo amore, adesso è un luogo desolato. Sentirete le energie che avete incanalato per alimentare questa speranza afflosciarsi improvvisamente, prive di un obiettivo. Non preoccupatevi, sta andando esattamente tutto come deve andare!

Riprendete in mano la vostra vita

È il momento di concentrarvi sulla vostra vita. Pensate dapprima a ciò che eravate prima di cadere vittima di quell’amore malato. Alla forza, alla spensieratezza e all’allegria che sentivate dentro di voi. Adesso, pensate a quello che potreste essere da oggi in poi: una persona migliore, più forte, più saggia. Prendete un foglio e scrivete i vostri obiettivi nella vita: dai più banali, come perdere cinque chili, ai più importanti, come trovare un lavoro che vi faccia sentire soddisfatti. Tutte le energie che incanalavate nel vostro amore a senso unico, tutti i pensieri, le fantasie e la determinazione che sentivate, adesso devono spostarsi su questi obiettivi. Con la stessa testardaggine, li realizzerete uno ad uno. E questa volta sarà più facile riuscirci!

Curate l’autostima

Dopo il rifiuto subito, è probabile che la vostra autostima sia sotto le scarpe. Solo la razionalità può aiutarvi a risollevarla. Dovete capire che, per una persona che non vi ama, ce ne sono tante altre pronte a donarvi il loro cuore. Ma, sopra tutte quante, ce ne è una destinata a farlo per il resto della sua vita: la vostra anima gemella, che non dovete mai smettere di cercare.

Incontrate altre persone

Esiste un detto più azzeccato di “chiodo scaccia chiodo”? Benché la ferita sia ancora aperta, incontrare altre persone può esservi di grande aiuto: naturalmente, nessuno vi obbliga a buttarvi immediatamente in una storia d’amore, basterà che vi limitiate a tenere aperta la porta del cuore. Flirtare un po’ vi aiuterà a distrarvi e a migliorare la vostra autostima.

L’amore non corrisposto può cambiare?

Nella vita, mai dire mai. Sicuramente, esistono amori non corrisposti che, nel tempo, si sono trasformati in storie d’amore. Tuttavia, la maggior parte delle volte l’amore non ricambiato resta tale. Il punto, però, non è il sentimento e la sua evoluzione, il punto siete voi: come vi sentite in questa relazione? Il rapporto controverso che avete con quell’uomo o con quella donna vi fa soffrire? La vostra autostima è a pezzi? Allora non c’è scusa che tenga, dovete imparare a lasciare andare quella persone e i sentimenti che provate per lei. Smettete di rincorrere chi non vi vuole, e guardatevi intorno: forse vicino a voi c’è già qualcuno che vi ama e che merita il vostro amore.

Adriano Rossi

