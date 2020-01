Come visualizzare il traffico su Google Maps

Google Maps non solo ci dice come passare da un punto ‘A’ a un punto ‘B’, ma offre anche molti più strumenti, come l’opzione per visualizzare il traffico in tempo reale. Nella schermata principale dell’applicazione, che mostrerà una mappa dell’area in cui ci si trova, ci sono diversi punti da cliccare. Tra questi, ce n’è uno nell’angolo in alto a destra, proprio sotto il motore di ricerca, che è il pulsante Livelli. Questo pulsante consente di selezionare il tipo di mappa tra la vista standard, la vista satellitare e la vista in rilievo. Ma anche se fai clic su di esso vedrai i dettagli della Mappa.

Ecco come controllare lo stato del traffico delle strade che dobbiamo percorrere grazie a Google Maps

L’opzione che devi selezionare qui è Traffico. Selezionando questa opzione vedrai informazioni aggiuntive sovrapposte sulla mappa, in qualsiasi momento. Tra queste segnaliamo le informazioni sul traffico in tempo reale con un codice colore.

Tutte le strade avranno una linea sovrapposta che può essere verde, arancione o rossa. Se è verde significa che il traffico è fluido, se è arancione il traffico non è fluido al 100 per cento ma c’è qualche piccolo ingorgo. Se invece il colore è rosso ci sono notevoli rallentamenti che possono essere causati da un incidente, lavori o altro.

Con Google Maps sarà anche possibile vedere il traffico anche per un percorso specifico che stiamo per fare. E per questo, dovremo semplicemente usare la schermata principale dell’applicazione e, da essa, fare clic sulla barra di ricerca nella parte superiore dello schermo. Questo è il punto dove scriveremo dove vogliamo andare. E, tra le opzioni, selezioniamo quella più adatta al nostro interesse.

In tal modo, ci verrà mostrata un’anteprima del percorso e avremo le opzioni Come arrivarci – che è ciò che dobbiamo premere – e iniziare . Nella mappa stessa vedremo il tempo che impiegheremo per fare il nostro percorso e, nell’anteprima della mappa, saremo in grado di zoomare per vedere lo stato del traffico e le strade in tempo reale.

Oltre a ciò, con questa opzione possiamo anche vedere, nella scheda nella parte inferiore dello schermo, il tempo di percorrenza in un codice colore esattamente uguale a quello dettagliato nel punto precedente.

