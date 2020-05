Da un po’ di anni a questa parte, nell’ era della messaggistica istantanea uno dei quesiti umani è come visualizzare messaggi whatsapp senza spunta blu. E quindi senza farlo sapere al mittente. Scopriamo come può farsi.

Come visualizzare messaggi whatsapp senza essere visti

Ecco, dunque che la risposta che negli ultimi anni ha sorvolato la mente di milioni di persone su come visualizzare messaggi whatsapp senza spunta blu visibile trova una sorta di risposta. Molte volte ci capita di voler leggere i messaggi che ci mandano ma non abbiamo voglia o tempo per rispondere in quel momento o a quel determinato interlocutore. Però vogliamo sapere, ovviamente cosa vuole da noi. Whatsapp ha inserito il sistema delle spunte blu, per notificare allo scrivente che noi abbiamo visualizzato. E questo ci fa passare per screanzati se non rispondiamo. Quindi, ci viene in soccorso una app. Il suo nome è Unseen, scopriamo come funziona su Whatsapp.

Cosa è la app Unseen e come si usa per Whatsapp?

Dunque questa salvifica app per rispondere alla domanda e risolvere il problema di come visualizzare messaggi whatsapp senza lasciare le spunte blu, è abbastanza semplice. Unseen funziona sia con WhatsApp sia con Messenger, Telegram, Instagram e addirittura Viber. Questa apposita applicazione in pratica raggruppa in un’unica piattaforma tutti i messaggi che arrivano dalle varie applicazioni di messaggistica sul nostro smartphone e consente dunque di leggere tutto senza la necessità di aprire la app stessa. Così potremo visionare ciò che ci arriva, senza dar conto delle visualizzazioni a chi ci scrive. Ovviamente, a voi rimarrà la scelta di voler rispondere o meno a quei messaggi, in tal caso ovviamente le spunte si attiveranno col colore blu. Ma, fino a che non desideriate rispondere Unseen vi terrà al sicuro, nell’ombra a tenere lontani i messaggi indesiderati o in tempi non opportuni alla chiacchiera.

