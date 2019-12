Comune di Bologna: concorso per amministrativi-contabili, ecco il bando

Il comune di Bologna assume personale a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, categoria C1. Il concorso è rivolto a diplomati e sui posti disponibili opera la riserva di legge. Ecco come partecipare.

Concorso comune Bologna: requisiti

Le assunzioni a tempo determinato con un contratto di formazione lavoro previste dal comune di Bologna sono rivolte per la copertura di 25 posti Assistenti alle attività amministrative contabili – Categoria C. Per partecipare al concorso, i candidati devono possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione europea;

età compresa tra i 18 e i 32 anni non compiuti;

idoneità fisica all’impiego;

non aver avuto condanne penali;

non essere stati dispensati o licenziati da una pubblica amministrazione;

diploma di maturità.

Come già detto, i posti a concorso sono 25, ma su di essi operano le seguenti riserve:

7% a favore dei disabili;

30% a favore dei volontari delle FF.AA.

Domande e prove d’esame

La domanda di partecipazione al concorso va presentata entro le 12 del 16 gennaio in modalità telematica alla pagina del comune di Bologna, Bandi di concorso, scegliendo, poi, il concorso di interesse.

Ogni altra modalità di invio della domanda non sarà presa in considerazione.

I documenti da allegare alla domanda sono:

scansione della ricevuta della tassa di concorso di 10 euro;

curriculum valido solo a fini conoscitivi;

scansione del documento di riconoscimento con data e firma per i candidati che non sono in possesso della firma digitale.

Nel caso in cui le domande di partecipazioni saranno superiori a 500, il comune effettuerà una prova di preselezione con quesiti a risposta multipla di tipo attitudinale. Saranno ammessi al colloquio orale solo i primi 350 candidati della graduatoria.

Il colloquio avrà come argomento le seguenti materie:

nozioni di ordinamento degli enti locali; funzioni, compiti e organizzazione degli enti locali e del comune di Bologna in particolare; regole del procedimento amministrativo; rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione; modalità di relazione con il cittadino/utente.

Per tutte le altre informazioni, i candidati devono leggere il bando di selezione.

