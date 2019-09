Con Iliad puoi comprare il nuovo Iphone 11 ad un prezzo speciale

Davvero una gran bella notizia per tutti i clienti Iliad, ma anche per chi è un grande appassionato di Iphone. Infatti, già dal 13 settembre sono disponibili in pre-ordine l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro e l’iPhone 11 Pro Max, i nuovi smartphone di Apple, anche se il loro arrivo sul mercato era previsto per il 20 settembre. Hanno approfittato del lancio del nuovo cellulare anche gli operatori telefonici i quali hanno ben pensato di proporre ai loro clienti l’acquisto in un’unica soluzione o a rate della nuova gamma iPhone 11. Come già abbiamo detto, uno dei primi è Iliad che ha aggiunto sul proprio store online tutti e tre i modelli.

Per poter avere uno dei tre cellulari che Iliad ha presentato in questa sua nuova promozione ci sono due metodi di pagamento: un’unica soluzione oppure in 30 rate con un anticipo iniziale. Ma diamo un’occhiata più da vicino.

Con Iliad hai il nuovo Iphone ad un prezzo speciale

Come abbiamo già detto sopra, Iliad ha aggiunto sul proprio store online i tre nuovi modelli di iPhone.

Ovviamente, per poterli avere tutti per se è necessario avere un abbonamento Iliad attivo ed essere in regola con il pagamento delle fatture.

Infatti, sono davvero molto fortunati tutti i clienti Iliad dato che il loro operatore telefonico ha riservato un prezzo speciale per essi, un pochino più basso rispetto a quello di listino.

L’iPhone 11 costa 799 euro, invece degli 839 euro richiesti da Apple. Se c’è qualcuno che vuole acquistarlo a rate, invece, dovrà sborsare 169 euro alla conferma dell’ordine e 21 euro al mese per 30 mesi.

L’iPhone 11 Pro costa 1179 euro, invece di 1189 euro. Per averlo a rate si deve pagare subito 249 euro e poi 31 euro per 30 mesi.

Per chi è interessato all’iPhone 11 Pro Max: l’acquisto diretto in un’unica soluzione è 1279 euro, 10 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Per averlo in 30 rate bisogna dare in anticipo 289 euro e poi 33 euro al mese.

Tutti e tre i modelli dispongono di una memoria interna da 64GB.

C’è anche la disponibilità di avere anche l’iPhone 11 con memoria da 128GB. Il suo prezzo è di 879 euro, oppure 189 euro di anticipo e 30 rate da 23 euro al mese.

Che ne dite allora di affrettarvi a comprarlo?

