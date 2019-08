Con la dieta brasiliana si perdono fino a 12 chili in un mese

La dieta brasiliana è molto colorata, gustosa e molto efficace, tanto che se fatta bene riesce a far perdere fino a 12 chili in un mese. Si tratta di un regime dimagrante molto equilibrato e light, riduce i carboidrati a favore di frutta e verdura. È inutile dire che prima di intraprendere questa dieta, bisogna farsi consigliare dal proprio medico di fiducia per capire quali possono essere benefici e rischi.

Vediamo quali sono le regole della dieta brasiliana

Come prima regola da seguire è quella di non saltare mai un pasto, né devono essere 5 in tutto l’arco della giornata con moltissima frutta di stagione e ortaggi, crudi o cotti al vapore, e fra un pasto e l’altro non devono mai passare più di 12 ore, evitando pericolosi picchi glicemici mettendo a rischio la dieta. Da evitare qualunque tipi di grassi, animali e vegetali, al bando gli zuccheri, gli alcolici, il sale e le salse. Consente il consumo di carboidrati integrali o derivati da frutta e verdura, per questo non possiede effetti negativi delle diete chetogene.

Per quanto tempo bisogna seguirla e cosa mangiare

Gli esperti consigliano di seguirla al massimo per 4 settimane, iniziando a seguirla per due settimane, poi una settimana di pausa per poi riprenderla per altre due settimane, tutto questo ha un senso, riattivare il metabolismo e combattere il senso di fame.

La dieta brasiliana funziona in questo modo: la mattina si inizia con un frullato a base di frutta e verdura di stagione con pane integrale e caffè, come primo spuntino si può prendere o una premuta d’arancia o 100 grammi di formaggio magro o fesa di tacchino.

A pranzo il riso integrale è l’ideale, mangiato con zucchine e menta con un contorno a base di broccoli e bieta a volontà.

Per lo spuntino del pomeriggio vale lo stesso discorso di quello a metà mattina, per cena patate lesse accompagnate da insalata di cetrioli e pomodori. Infine, prima di andare a letto, bevete una tisana con una fetta di pane integrale o mangiate un frutto.

