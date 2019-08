Conad chiude l’acquisizione dei punti vendita Auchan in Italia

L’accordo siglato a maggio è stato chiuso con la completa acquisizione dei punti vendita Auchan in Italia da parte di Conad. La procedura di acquisto prevede che ben 44 ipermercati e 250 supermercati, oltre a un migliaio di punti vendita in franchising, per un giro d’affari di oltre 4,5 miliardi di euro, passeranno nelle mani della società italiana. Da ora in poi Conad potrà avviare il percorso di integrazione degli ex punti vendita Auchan.

Conad integra Auchan

In attesa che le verifiche dell’Antitrust vengano concluse, Conad può già avviare l’iter di integrazione dei punti vendita Auchan che ha acquisito. Da novembre in poi, infatti, i clienti potranno già vedere i primi cambi di insegna dei vari ipermercati, supermercati e punti vendita in franchising. In molte città italiane, da Nord a Sud, bisognerà abituarsi ad una massiccia presenza della società sul territorio. I nuovi punti vendita, infatti, fanno di Conad il nuovo leader nazionale della Gdo (grande distribuzione organizzata).

Francesco Pugliese, l’amministratore delegato della società, commenta così la chiusura dell’acquisizione:

“Abbiamo accelerato e siamo arrivati al closing in tempi rapidi: ringrazio tutti quanti hanno lavorato intensamente per questo importante risultato che voglio condividere con il nostro partner WRM Group. Possiamo così cominciare a lavorare alla valorizzazione dei punti vendita della rete ex Auchan.”

Cosa ne sarà degli impiegati Auchan? Perderanno il loro posto di lavoro? Pugliese ha pensato anche a questo, sostenendo che la rete Auchan potrà rinascere su nuove basi. La società e i sindacati, infatti, stanno già procedendo alla trattativa per garantire agli ex dipendenti Auchan la migliore integrazione possibile.

