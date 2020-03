Concerti annullati a causa del Coronavirus: ecco come fare per ottenere il rimborso

A causa del Coronavirus molti eventi sono stati rinviati o annullati; parliamo sia di eventi musicali, che teatrali o sportivi. Per quanto riguarda gli eventi musicali annullati si procederà ai rimborsi.

Eventi musicali e Coronavirus: ecco i concerti rinviati e quelli cancellati

Il Governo, visto l’espandersi dell’epidemia del Coronavirus, ha disposto il rinvio o l’annullamento di eventi che prevedono un grosso numero di persone, non solo in Lombardia; tra questi ci sono, ovviamente, eventi musicali, tour e festival di ogni genere.

Per quanto riguarda gli eventi cancellati è possibile ottenere il rimborso basta andando sui siti dei promoter di tali eventi e seguire le istruzioni. Nel caso in cui gli eventi siano stati rimandati, i biglietti sono automaticamente validi per la data successiva. Il motivo principale della cancellazione e dei rinvii è che, durante eventi di questo tipo, è impossibile mantenere la distanza di sicurezza tra una persona e l’altra stabilita dal decreto.

Vediamo, nello specifico, quali sono i concerti e i tour musicali annullati o rinviati:

Il concerto di JP Cooper a Milano è stato spostato al 1 novembre 2020;

Il concerto di Bugo a Torino è ora previsto per il 16 aprile 2020;

Brunori Sas a Milano slitta al 19 aprile;

I Pinguini Tattici Nucleari hanno cancellato tutte le date;

I Pfm spostano tre concerti: 22 maggio a Brescia, 24 maggio a Padova, mentre per il concerto di Milano è ancora data da destinarsi;

Ketama126 sospende i concerti a Milano e a Bologna;

I Negrita sospendono i concerti a Milano e Bologna;

Il concerto di Francesca Michielin a Milano è annullato;

Il concerto di Antonello Venditti a Jesolo è stato spostato a 20 marzo;

Sospese a data da destinarsi le date in tutta Italia di Giusy Ferreri e Gigi D’Alessio;

Dardust sposta tre concerti: 8 aprile a Torino, 9 aprile a Milano, 15 aprile a Roma;

Il concerto di Nada a Milano è spostato al 4 maggio;

Willie Peyote sposta due concerti: sono previsti, ora, il 7 aprile a Milano e il 15 aprile a Bologna;

I concerti dei Subsonica sono previsti per le seguenti date: 2 aprile a Padova, 4 aprile a Trezzano sull’Adda, 10 aprile a Pordenone, 17 aprile a Nonantola e 18 aprile a Marghera;

Tutte le date previste nel mese di marzo di Gemitaiz sono state spostate ad aprile;

Tutti i concerti dei Modà, infine, sono rinviati tra ottobre e dicembre 2020.

