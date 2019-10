Concerti Vasco Rossi: tornerà ad Imola

Vasco Rossi annuncia che farà un concerto ad Imola, dopo il mitico concerto del 1998 Vasco tornerà ad Imola per ripetere il successo di allora. Il Tour di Vasco Rossi, il “Vasco Non Stop Tour” è stato un successo senza precedenti, ed RDS che era la partner ufficiale dell’evento del Tour, si candida a seguire Vasco in un suo eventuale Tour.

Andiamo a vedere le dichiarazioni di Vasco Rossi

Vasco Rossi in una sua dichiarazione annuncia e promette che presto il Tour diventerà un film e arriverà nelle sale cinematografiche a dicembre.

Vasco, è questo farà felice i fans, non ha nessuna voglia di fermarsi e prendersi una pausa, anzi, già a settembre aveva anticipato che la prossima estate la vorrà dedicare tutta ai festival e proprio da pochissimo su Instagram il cantante ha fatto la seguente dichiarazione:

Non mi è stato facile ma sono riuscito a convincere il mio promoter a organizzare un festival rock ad Imola, aggiungendo ancora che vuole raggiungere lo stesso risultato mitico che ebbe nel 1998. Al momento manca solo la data del festival, vi terremo aggiornato.

Vasco Rossi: il NonStopLive continuerà nel 2020, ecco in quali città

