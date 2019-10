Concerto gratuito “Musica Benefica in Villa” il 18 ottobre 2019

Musica Benefica in Villa è un evento a supporto dei bambini con disabilità. La locandina rappresenta l’intero evento, potete trovarlo anche su Facebook si chiama MUSICA BENEFICA IN VILLA. Il Concerto benefico è organizzato a favore di UNENDO per i suoi futuri progetti. Il primo che sarà realizzato riguarda karate. Pensiamo già al futuro campus come quello che abbiamo organizzato quest’anno per i bambini con diverse disabilità.

Musica Benefica in Villa

L’evento si terrà in Villa Sommi Picenardi, ubicata in via Somma Picenardi – Olgate Molgora, con il patrocino del Comune di Olgiate Molgora. La Cooperativa Sociale Onlus Solleva Unendo di ASD Equilibri di Cornate D’Adda, presentato Venerdì 18 ottobre 2019 alle ore 20,30 un Concerto gratuito organizzato da Unendo a cura dell’orchestra Stoppnai in musica e del chitarrista Giuseppe Fusi.

Musica Benefica in Villa con buffet curato da Solleva e Mattaveli Catering.

L’ingresso prevede una donazione libera.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza ai progetti di Unendo e di ASD Equilibri.

Non mancate.

