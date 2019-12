Dopo il voto del Senato, il Decreto fiscale 2020 è diventato legge. Non resta che aspettare la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dei concorsi dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia dogane e monopoli. I posti in totale saranno 800. Ecco tutte le informazioni.

Concorsi Agenzia delle entrate e Agenzia dogane 2020

Come abbiamo già detto, il Senato ha approvato il disegno di legge in materia fiscale. Il cosiddetto Decreto legge fiscale, diventato legge, entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il provvedimento prevede l’assunzione di 500 nuove risorse dell’Agenzia delle entrate e 300 nell’Agenzia dogane e monopoli.

Quindi, negli uffici dell’Agenzia delle entrate, oltre i concorsi per personale esterno, a partire da luglio, saranno inseriti, anche, 120 tirocinanti che dopo uno stage retribuito di sei mesi e un esame finale, saranno assunti a tempo indeterminato.

In seguito, saranno pubblicati altri due concorsi per assumere personale per l’Agenzia delle dogane e monopoli. In questo caso, i posti disponibili saranno distribuiti in questo modo:

200 in area II, terza fascia retributiva,

100 in area III, prima fascia retributiva.

Comunque, ricordiamo che tutte le informazioni di questi concorsi saranno contenute nei bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale nei prossimi mesi e che noi della Redazione pubblicheremo appena ne avremo notizia.

