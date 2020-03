Concorsi Arpa Lazio: assunzioni di collaboratori tecnici, ecco il bando

ARPA, Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Regione Lazio ha pubblicato due concorsi per l’assunzione di collaboratori tecnici professionali per le attività di controllo e monitoraggio rifiuti e bonifiche e per le risorse idriche. Le selezioni sono rivolte a laureati in ingegneria, chimica, geologia, biologia, scienze naturali e ambientali. Le risorse saranno assunte con contratto a tempo pieno e indeterminato.

Concorsi ARPA Lazio: requisiti

I concorsi presso l’ARPA Lazio sono rivolto candidati che saranno assunti come collaboratori tecnico professionale, categoria D. I posti in totale sono 7, così distribuiti:

4 posti per le attività di controllo e monitoraggio rifiuti e bonifiche; bando e domanda;

3 posti per le attività di monitoraggio e controllo risorse idriche; bando e domanda.

Sui posti a concorso sono previste le riserve secondo la vigente legge.

Per partecipare i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

maggiore età;

idoneità fisica alla mansione da svolgere;

godimento dei diritti civili e politici e pertanto non essere escluso dall’elettorato attivo;

non essere stati dispensati, dichiarati decaduti, licenziati da un impiego pubblico;

titoli di studio indicati nei bandi e, ove previsto, l’iscrizione all’albo professionale.

Domanda e prove d’esame

Per partecipare a questi concorsi, i candidati devono inviare la domanda, redatta secondo il modello allegato al bando, entro il 24 marzo 2020 esclusivamente via posta certificata elettronica PEC all’indirizzo direzione.centrale@arpalazio.legalmail.it, indicando nell’oggetto il concorso e il relativo codice. Ogni altro dettaglio sulla modalità di presentazione della domanda, così come i documenti da allegare sono indicati negli artt. 2 e 3 dei rispettivi bandi su indicati.

Nel caso in cui le domande siano superiori a 100, l’Agenzia procederà a una prova preselettiva consistente in quesiti a risposta multipla sulle materie contenute nel bando. Invece, tre sono le prove di selezione che i candidati dovranno affrontare: scritta, pratica e orale.

Infine, tutte le comunicazioni sui concorsi saranno pubblicate sul sito di ARPA Lazio alla pagina Concorsi e avranno effetti di notifica secondo la legge.

Per tutte le informazioni su questi concorsi si rimanda alla lettura integrale dei bandi.

Leggi anche: Ambiente: ecco cosa si rischia per inquinamento ambientale

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube