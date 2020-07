Concorsi ARPAL Puglia: 3 bandi, 181 posti di lavoro, ecco come candidarsi

Concorsi per diplomati e laureati presso ARPAL, Agenzia regionale politiche attive del lavoro. Le assunzioni riguardano 181 posti di lavoro sui quali operano delle risorse, le mansioni da svolgere, invece, sono inerenti a quelli svolti dai centri per l’impiego, come: incontro tra domanda e offerte di lavoro, informazione ed orientamento al lavoro. Ecco i requisiti e le modalità di partecipazione ai concorsi.

Concorsi ARPAL Puglia: posti disponibili e requisiti

Tre sono i concorsi pubblicati dall’Agenzia regionale politiche attive del lavoro Puglia. ARPAL, ente mediante il quale la Regione Puglia garantisce l’erogazione dei servizi per l’impiego. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato. I posti disponibili e i requisiti che i candidati devono possedere sono:

√40 posti per Istruttori mercato del lavoro in possesso di un diploma di maturità. Bando;

√88 posti Specialisti mercato e servizi per il lavoro in possesso della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche e titoli equiparati e/o equipollenti. Bando;

√53 posti Specialisti in sostegno all’inclusione attiva in possesso della laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze dell’amministrazione, sociologia, psicologia, scienze della formazione, scienze politiche e titoli equipollenti e/o equiparata. Possono partecipare a questo profilo i candidati in possesso della laurea triennale ma con almeno tre anni di esperienza. Bando.

Inoltre, i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego in una pubblica amministrazione.

Infine, per ciascun concorso è dovuto il pagamento di un contributo pari a 10 euro.

Domanda

Per partecipare a questi concorsi, i candidati devono presentare la domanda di ammissione esclusivamente in modalità online entro il 20 agosto 2020. Le domande vanno compilate attraverso il modulo raggiungibile al seguente indirizzo www.csselezioni.it/arpal-puglia. Le modalità di compilazione sono indicate nei relativi bandi di concorso. Inoltre, per qualsiasi informazione, l’Ente invita i partecipanti a inoltrare le richieste tramite email protocollo@arpal.regione.puglia.it.

Prove d’esame

Le prove d’esame, anticipate eventualmente da prove preselettive, si svolgeranno attraverso la valutazione dei titoli, prova scritta e colloquio. Le materie sono indicate nei relativi bandi, così come tutte le altre informazioni. Infine ogni successiva comunicazione su questi concorsi sarà pubblicata sul sito ARPAL Puglia, sezione Concorsi.

Clicca su Categoria: Concorsi per non perdere le nostre news.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube