Quattro delibere sono state pubblicate sull’Albo pretorio dell’ASL Benevento che preannunciano la pubblicazione di 4 concorsi pubblici, per titoli ed esami, per l’assunzione di infermieri, operatori socio sanitari, autisti, tecnici radiologi. Ecco le informazioni per prepararsi in tempo a questi concorsi.

Concorsi ASL Benevento: 110 posti di lavoro a tempo indeterminato, requisiti generali

L’Azienda sanitaria locale ASL Benevento ha deliberato l’avvio di quattro concorsi per il reclutamento di 110 risorse da inserire negli ospedali e nelle strutture del territorio. I bandi prevedono l’assunzione di personale con contratti a tempo indeterminato, categoria B e D e i posti saranno così distribuiti:

5 posti di Collaboratore professionale sanitario Tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D; delibera n.527;

5 posti di Operatore tecnico specializzato Autista, categoria Bs; delibera n.528;

50 posti di Collaboratore professionale sanitario Infermiere, categoria D; delibera n.529;

50 posti di Operatore socio sanitario, categoria Bs; delibera n.530.

Gli interessati devono possedere i seguenti requisiti generali:

a)cittadinanza italiana o di un Paese membro dell’Unione europea;

b)idoneità fisica all’impiego;

c)godimento dei diritti civili e politici;

d)essere in regola con gli obblighi di leva;

e)non avere impedimenti validi o in corso che impediscano l’assunzione dall’impiego pubblico.

Concorsi ASL Benevento: requisiti specifici

Invece, i requisiti specifici che i candidati devono possedere per partecipare al concorso di loro interesse sono:

Tecnico sanitario di radiologia medica laurea in tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Diploma universitario di Tecnico sanitario di radiologia medica o titoli equipollenti; iscrizione all’albo professionale.

Autista assolvimento dell’obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media), possesso della patente di guida di categoria B, esperienza professionale di almeno 5 anni nel profilo in pubbliche amministrazioni o imprese private.

Infermiere laurea in scienze infermieristiche o titolo equipollente, iscrizione all’albo professionale.

Operatore socio sanitario (OSS) attestato di qualifica di operatore socio sanitario, riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2001.



Modalità e termini per la partecipazione al concorso

Le domande di partecipazione devono essere presentate, esclusivamente, in modalità online mediante procedura telematica presente sul aslbenevento1.iscrizioneconcorsi.it e dopo essersi registrati al sito aziendale.

Infine, ricordiamo che per inviare la domanda e per conoscere i dettagli di questi concorsi, bisogna aspettare la pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale e sulle pagine del nostro giornale appena ne avremo ulteriori informazioni

Leggi anche: Tutela indennità malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori autonomi

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube