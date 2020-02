Concorsi Comune di Venezia: ecco il piano assunzioni 2020

Nei giorni scorsi, il comune di Venezia ha approvato il nuovo piano di occupazione per la copertura, tramite concorsi, di circa 205 posti di lavoro suddivisi in varie categorie: vigili, maestre, tecnici, amministrativi, assistenti sociali, giuristi, dirigenti. Queste nuove assunzioni, fanno seguito alle 266 effettuate nel 2019 e andrebbero a coprire, in parte, i posti dei dipendenti che andranno in pensione, Infatti, sono previsti 92 pensionamenti nel 2020. Il resto dei dipendenti verrà reclutato tramite: graduatorie già attive e concorsi pubblici. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è favorire la crescita professionale dei propri dipendenti, quindi, una quota dei posti sarà riservata ai dipendenti comunali già in organico.

Concorsi Comune di Venezia: 205 assunzioni e modalità di selezione

Come abbiamo detto, i posti da coprire e i profili richiesti sono 205, e saranno così distribuiti:

⇒100 agenti di polizia locale;

⇒50 amministrativi;

⇒33 tecnici;

⇒8 assistenti sociali;

⇒8 giuristi;

⇒4 maestre, si aggiungeranno a quelle già previste dal precedente piano occupazionale (4 più 9);

⇒4 dirigenti.

Il nuovo personale sarà reclutato attraverso nuovi concorsi pubblici, ma anche mediante procedure di mobilità e scorrendo le graduatorie del concorsi precedenti.

Comunque, bisogna attendere la pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale per conoscere i requisiti e le modalità di partecipazione ai futuri concorsi.

