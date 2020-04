Concorsi e lavoro con diploma e laurea: dal 6 al 10 aprile, ecco le news

Nuovo appuntamento settimanale con la rassegna delle offerte di lavoro e di concorsi pubblicati dal 6 al 10 aprile. Le assunzioni riguardano profili professionali per candidati con licenza media, diploma e laurea da inserire in vari settori lavorativi. Vediamo tutte le novità della settimana.

Concorsi e lavoro: rassegna settimanale dal 6 al 10 aprile, varie scadenze

La rassegna dei concorsi e delle offerte di lavoro di questa settimana riguarda le opportunità di assunzioni per personale con diploma e laurea da inserire nell’organico di ASL, comuni, banca, aziende.

Si può presentare domanda dall’8 fino al 18 aprile per le Assunzioni di medici e infermieri: ecco i bandi Inail. Invece, il 14 aprile scade il concorso per l’AOU Sant’Andrea di Roma: Concorso per medici del lavoro: ecco come candidarsi.

Scadenze varie, dal 16 al 23 aprile, hanno i concorsi per assistenti sociali in vari comuni. Le informazioni sono racchiuse in questo articolo: Concorsi per Assistenti sociali in vari comuni: ecco dove e come candidarsi.

Il 16 aprile scade anche il Nuovo concorso per medici accettazione d’urgenza: ecco come inviare la domanda. Scade, invece, il 27 aprile il concorso nel Comune di Forlì: Concorso per laureati: ecco i requisiti e come candidarsi.

Infine, il 30 aprile scade il bando presso la AUSL Umbria 2: Concorso per 325 infermieri: ecco come inviare la domanda.

Per quanto riguarda le offerte di lavoro segnaliamo le assunzioni previste per i prossimi tre anni nel Gruppo bancario Unicredit assume: 2600 posti di lavoro con diploma e laurea e le offerte di Lavoro: Eurospin cerca personale, ecco come candidarsi.

