Concorsi in scadenza a settembre e ottobre: ecco quali sono

In questo articolo riassumiamo i concorsi in scadenza a settembre e ottobre 2020. Le assunzioni riguardano diplomati e laureati da inserire in vari enti della pubblica amministrazione, con contratto a tempo indeterminato. Ecco una lista dei concorsi in scadenza e i link all’articolo per trovare informazioni.

Concorsi in scadenza a settembre

Scadenza 20 settembre 2020

Concorso per diplomati: 13 posti di istruttori amministrativi in vari Comuni da inserire in vari Comune della provincia di Cuneo.

Lavoro Teatro Massimo Palermo: audizioni per il coro, domande entro il 20 settembre da inserire nel coro lirico per la stagione 2020/2021.

Scadenza 24 settembre 2020

Assunzioni di 21 assistenti amministrativi: requisiti, domanda e bando di concorso nelle Aziende sanitarie di Torino. La selezione è rivolta a diplomati.

Questo concorso è, invece, rivolto a laureati da inserire nel ruolo di collaboratore amministrativo nelle Aziende sanitarie di Torino: Assunzioni di 14 laureati: sedi, requisiti e bando di concorso.

Assunzioni nel settore socio sanitario: residenza per anziani cerca infermieri da inserire nell’organico del Centro servizi sociali Villa Serena di Valdagno (Vicenza).

Scadenza 25 settembre 2020

Concorso per 18 infermieri: ecco requisiti, sede di lavoro e bando presso la Croce Verde di Padova. Le risorse saranno assunte a tempo indeterminato per il servizio sulle ambulanze.

Scadenza il 30 settembre 2020

Lavoro Agenzia del Demanio: 50 posti per tecnici e amministrativi, ecco il bando per servizi di progettazione di beni ed edifici per la pubblica amministrazione.

Concorsi in scadenza a ottobre

Scadenza 1° ottobre 2020

Concorso CNR: 110 posti di funzionario, ecco il bando per l’assunzione di funzionari di amministrazione in possesso della laurea triennale, specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento in qualsiasi disciplina.

Scadenza 4 ottobre 2020

Concorso per veterinari: 40 posti presso ASL Caserta, ecco il bando con specializzazione nelle discipline indicate nel bando. I nuovi assunti saranno inseriti nell’Azienda con un contratto a tempo indeterminato.

Assunzioni INAF: 11 posti di collaboratore tecnico, ecco il bando da inserire negli enti in vari enti di ricerca, in base al profilo professionale, presso le sedi presenti in Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Sardegna, Sicilia e Toscana.

Scadenza 6 ottobre 2020

Concorso per 15 posti di avvocato dello Stato: requisiti, domanda e bando per le seguenti categorie professionali: procuratori di Stato, magistrati, professori e assistenti universitari in materie giuridiche, dipendenti già in ruolo nella pubblica amministrazione.

Concorso per OSS a tempo indeterminato: ecco dove e come candidarsi presso l’IPAB di Vicenza.

Assunzioni di infermieri: ecco requisiti, sede e bando di concorso presso l’IPAB di Vicenza.

Scadenza 8 ottobre 2020

Concorso per istruttori amministrativi, con diploma: ecco dove e come candidarsi presso il Comune di Monza; 10 i posti di lavoro disponibili.

