In questo articolo abbiamo raccolto i concorsi pubblicati dal comune di San Canzian d’Isonzo, Castel Volturno e Castelfranco Veneto per un totale di 10 posti. I concorsi sono rivolti a diplomati e laureati e le risorse saranno assunte a tempo indeterminato con orario pieno o parziale.

Concorsi in vari comuni: 10 posti con scadenza il 18 e il 26 marzo

Comune di San Canzian d’Isonzo: 4 posti, scadenza 18 marzo

Il concorso è rivolto a quattro diplomati tecnici, geometri o periti edili, da assumere a tempo pieno e indeterminato come istruttore tecnico. La domanda di partecipazione va presentata tramite piattaforma telematica; bando.

Comune di Castel Volturno: 3 posti, scadenza 26 marzo

Le assunzioni per questo concorso, invece, riguardano tre posti a tempo pieno e indeterminato come istruttore tecnico in possesso del diploma di geometra o perito edile. La domanda va redatta secondo il modello contenuto nel bando e consegnata all’Ufficio risorse umane del Comune in uno dei seguenti modi: a mano, a mezzo raccomandata con avviso di ritorno, tramite posta elettronica certificata.

Comune di Castelfranco Veneto: 3 posti, scadenza 26 marzo

Infine, l’ultimo concorso è rivolto a tre diplomati da assumere come Collaboratori professionali terminalisti con contratto a tempo indeterminato, ma con orario pieno o parziale a seconda le esigenze. La domanda di partecipazione deve essere consegnata all’Ufficio protocollo del Comune in uno dei seguenti modi: a mano, a mezzo raccomanda con avviso di ritorno, tramite posta elettronica certificata. I dettagli sono contenuti nel bando.

Requisiti generali

Possono partecipare ai concorsi i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione europea;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici e, pertanto, non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva o di servizio militare;

non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti, licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione di un rapporto di pubblico impiego;

conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Selezioni e prove d’esame

I candidati che parteciperanno a questi concorsi dovranno affrontare le seguenti prove d’esame:

eventuale preselezione;

prima prove scritta;

seconda prova scritta;

prova orale.

Per tutte le informazioni dettagliate su questi concorsi, si rimanda alla lettura dei singoli bandi.

