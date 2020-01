Concorsi INPS: 2mila assunzioni entro il 2020, ecco le novità

L’INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, ha programmato anche per il 2020 un piano di assunzione per l’incremento dell’organico tramite la pubblicazione di concorsi. Queste assunzioni sono le ultime programmate per il 2019-2020 per coprire in totale circa 5mila posti di lavoro. Infatti, lo scorso anno sono stati assegnati circa 3mila posti di lavoro.

Concorsi INPS 2020: posti disponibili

L’INPS ha annunciato che pubblicherà gli ultimi concorsi finalizzati all’assunzione di circa 2mila risorse per garantire tutto il personale possibile la mole di lavoro che l’Istituto dovrà svolgere nei prossimi mesi, grazie alla gestione di misure del Reddito di cittadinanza e della cosiddetta Quota 100.

Le figure professionali richieste saranno, soprattutto, profili di tipo impiegatizio, in particolare operatori. Inoltre, i concorsi serviranno anche a copriranno i posti lasciati liberi per il turnover del personale che andrà in pensione nei prossimi mesi. Infine, secondo le intenzioni dell’INPS, i bandi di concorso potranno già essere pubblicati già nelle prossime settimane.

Non resta che aspettare la pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale per reperire tutte le informazioni utili per partecipare a queste selezioni e gli avvisi sul sito dell’INPS alla pagina Concorsi.

