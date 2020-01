Concorsi Ministero della giustizia: assunzioni per più di 4mila posti

Nuovi concorsi che saranno pubblicati dal Ministero della giustizia. Le nuove assunzioni fanno parte del Piano di inserimento del personale iniziato, nel 2016, con il reclutamento di 800 funzionari giudiziari, proseguito, poi, nel 2019 con i concorsi per 97 ausiliari, 616 operatori giudiziari e 109 conducenti. Ecco tutte le altre novità i programma.

Concorsi per personale amministrativo: cancellieri, direttori, tecnici: ecco le novità

Il Ministero della giustizia ha previsto nuovi concorsi per un totale di 4mila posti. In un nostro precedente articolo abbiamo pubblicato l’avviso di concorso di 2700 cancellieri, destinato ai diplomati. In realtà, è previsto un bando di concorso per laureati. Infatti, il Ministero della giustizia cerca 400 direttori da inserire in varie sedi. Il concorso sarà organizzato dalla Funzione pubblica tramite il noto Centro servizi Formez. Un altro concorso riguarderà l’assunzione di 237 assistenti tecnici, soprattutto geometri.

Il Ministero, però, non pubblicherà concorsi solo a tempo indeterminato. Infatti, sono previste anche l’assunzione di 800 dipendenti da inserire con contratti a tempo determinato della durata di un anno. Queste ultime assunzioni sono state stabilite dal Decreto legge n.53/2019 Sicurezza bis e le selezioni saranno effettuate dai centro per l’impiego.

Infine, per gli uffici di Aosta saranno assunti sette funzionari giudiziari.

Non meno importanti, saranno le assunzioni previste tramite scorrimento delle graduatorie. Infatti, gli idonei, circa 830, dovranno essere assunti entro l’anno. Questo perché le graduatorie, come previsto dalla Legge di bilancio 2020, saranno annullate il 30 settembre.

