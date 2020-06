Concorsi Ministero della salute: 57 posti per vari profili professionali

Il Ministero della salute ha pubblicato otto concorsi per l’inserimento di diversi profili professionali nel proprio organico. Le risorse, in totale 57, saranno assunte con contratto a tempo pieno e indeterminato. Ecco quali sono le principali informazioni per partecipare a queste selezioni.

Concorsi Ministero della salute: posti disponibili e requisiti

Il Ministero della salute ha pubblicato 8 concorsi per l’assunzione di 57 risorse da inserire negli uffici del Ministero a tempo pieno e indeterminato. I posti di lavoro riguardano l’inserimento di diversi profili professionali che saranno assegnate nel modo seguente:

√due Funzionari della comunicazione;

√dodici Funzionari economico finanziario di amministrazione;

√dieci Funzionari giuridici d amministrazione;

√sei Funzionari informatici;

√due Funzionari per i rapporti internazionali;

√cinque Funzionari dei servizi tecnici;

√nove Funzionari statistici;

√undici Ingegneri biomedici.

Per quanto riguarda la partecipazione a queste selezioni, i candidati interessati devono essere in possesso:

1)dei requisiti generali per l’accesso ai concorsi nella pubblica amministrazione;

2)della laurea come indicato nei relativi bandi in base al profilo per la quale ci si candida.

3)conoscenza della lingua inglese;

4)conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri).

Domanda di partecipazione

Per partecipare a questi concorsi, i candidati devono presentare la domanda, entro le ore 12 dell’8 luglio 2020, mediante il modulo disponibile al seguente indirizzo www.concorsi.sanita.it. In seguito, scegliere il concorso a quale si vuole partecipare, registrarsi e compilare la domanda secondo le istruzioni contenute nel Manuale operativo e nei bandi relativi.

Prove d’esame

Infine, i candidati affronteranno due prove d’esame, scritto e orale, secondo le indicazioni presenti nei bandi di concorso al quale partecipano, ma in caso di un numero elevato di domande, l’amministrazione fa precedere alla prova scritta una preselezione.

Siccome questo articolo contiene solo le informazioni generali, si rimanda alla lettura dei bandi integrali disponibili sul sito del Ministero della salute all’indirizzo www.salute.gov.it, sezione Concorsi.

Clicca su Categoria: Concorsi per non perdere le nostre news.

