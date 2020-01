Concorsi nel Comune di Pisa dal 2020: ecco il nuovo piano di assunzioni

Per il prossimo triennio, il comune di Pisa ha approvato un piano di assunzioni per la copertura di 74 posti di lavoro suddivisi in varie categorie: amministrativi, polizia municipale, maestre di asilo nido, operai e profili dirigenziali, amministrativi e tecnici. Le risorse saranno assunte con diverse modalità, compreso tramite concorsi.

Concorsi Comune Pisa 2020-2023

Il sindaco di Pisa, Michele Conti, tramite un comunicato, ha approvato il piano triennale che darà il via alla pubblicazione di vari concorsi per assumere personale. Infatti, ha dichiarato che «per effetto di quota 100 e pensionamenti previsti nel corso del 2020 cesserà dal servizio una buona fetta di personale. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di mantenere invariata la dotazione organica dell’ente, per questo sono previsti concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato di 74 unità di personale, suddivisi in varie categorie».

Piano di assunzioni 2020-2023: 74 assunzioni e modalità di selezione

In base al recente comunicato rilasciato dall’amministrazione comunale, i profili richiesti sono:

11 risorse categorie protette secondo la L. 68/99, di cui: 7 esecutori amministrativi, categoria B1, 2 collaboratori amministrativi, 2 collaboratori tecnici, categoria B3;

2 centralinisti, categoria B3;

1 collaboratore amministrativo, 1 falegname, 1 autista, 1 elettricista, categoria B3;

22 istruttori contabili, categoria C;

8 agenti di polizia municipale, categoria C;

2 informatici, categoria C;

1 tecnico agrario, categoria C;

4 educatori asilo nido, categoria C;

3 istruttori tecnici, categoria C;

4 istruttori direttivi amministrativi, categoria D;

1 istruttore direttivo tecnico, 1 ingegnere strutturista, 1 istruttore agronomo, categoria D;

3 dirigenti amministrativi;

1 dirigente tecnico.

Quindi, il nuovo personale sarà reclutato non solo attraverso nuovi concorsi, ma anche mediante procedure di mobilità e scorrendo le graduatorie relative a concorsi precedenti.

Comunque, bisogna attendere la pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale per conoscere i requisiti e le modalità di partecipazione ai futuri concorsi.

