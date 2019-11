La Provincia di Catanzaro ha bandito dei concorsi pubblici per 25 posti totali per assumere a tempo indeterminato parziale diplomati e laureati da inserire in vari settori. Sei posti sono riservati alle categorie protette. Ecco come partecipare.

Concorsi Provincia Catanzaro: posti disponibili

I concorsi sono pubblicati nel sito della Provincia di Catanzaro, Amministrazione trasparente, Bandi di concorso. I posti, come abbiamo detto, sono 25. Sei sono riservati alle categorie protette e altri a favore dei volontari delle FF.AA.

Vediamo quali sono i posti e i profili professionali che l’Amministrazione provinciale cerca:

8 posti Istruttori amministrativi, cat. C1, di cui 4 posti sono riservati alle categorie protette e 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA.: bando;

5 posti Istruttore contabile, cat. C1, di cui 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA.: bando;

4 posti Istruttore tecnico, cat. 1, di cui 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA.: bando;

3 posti Funzionario amministrativo, cat. D, 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA.: bando;

3 posti Funzionario contabile, cat. D1, 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA.: bando

2 posti Funzionario tecnico, cat. D1, 1 posto a favore dei volontari delle FF.AA: bando.

Per i titoli di studio, leggere attentamente i bandi di concorso.

Requisiti e domanda di partecipazione

Per partecipare ai concorsi, è necessario possedere i requisiti generali per l’accesso alle selezioni pubbliche e il titolo di studio specificato in ogni profilo.

Inoltre, bisogna Registrarsi e, in seguito, compilare la domanda, pena esclusiva, in modalità telematica attraverso la piattaforma attivata dalla stessa Provincia. La domanda dovrà pervenire entro il 19 dicembre, data di scadenza.

Alla domanda, infine, dovrà essere allegata:

ricevuta di versamento della tassa di concorso di 10 euro;

per i candidati in con temporanea difficoltà, disabilità e/o disturbi specifici di apprendimento (DSA): certificato di invalidità di cui all’art. 20 c. 2 bis della Legge 104/1992; certificazione DSA di cui alla legge 170/2010; certificazione media per temporanea difficoltà (tempi aggiuntivi e/o ausiliari).

Prove d’esame

I concorsi alla Provincia di Catanzaro, prevedono le seguenti prove:

eventuale prova preselettiva;

prima prova scritta;

seconda prova scritta;

prova orale.

Inoltre, durante la prova orale saranno accertate le conoscenze delle principali applicazioni informatiche più diffuse e la conoscenza della lingua inglese.

Per l’elenco delle materie, si prega di leggere attentamente i bandi allegati ai singoli profili professionali.

Tutte le informazioni riguardanti il concorso, saranno pubblicate nella pagina internet della Provincia di Catanzaro, Amministrazione trasparente, Bandi di concorso.

Leggi anche: I mercatini di Natale del sud Italia: spiagge e location

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube