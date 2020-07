Concorsi nella pubblica amministrazione: ecco i bandi in scadenza a luglio

Con questo articolo riassumiamo i concorsi in scadenza nei prossimi 15 giorni. Si tratta di procedure concorsuali rivolte a personale con licenza media, diploma e laurea. Le selezioni riguardano assunzioni nei comuni, in aziende sanitarie, nei Ministeri e le risorse inserite in vari ruoli con contratto a tempo pieno e indeterminato. Ecco una lista dei concorsi in scadenza e i link per trovare informazioni.

Concorsi e assunzioni in scadenza dal 15 al 30 luglio 2020

Come sappiamo l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha sospeso alcuni concorsi e rimandato altri. Nonostante tutto ciò, in questi mesi di lockdown, nella Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati numerosi concorsi soprattutto nella pubblica amministrazione. Ricordiamo che, con il decreto Rilancio, l’accesso e le prove d’esame per alcune procedure concorsuali sono cambiate rendendo più veloci e efficaci le assunzioni.

Concorsi RIPAM, SNA, Arma dei Carabinieri

Tanti sono i concorsi nella pubblica amministrazione e nei vari ministeri. Iniziamo con il maxi-concorso RIPAM, scade il 15 luglio, per l’assunzione di 2133 funzionari amministrativi non dirigenziali da inserire in varie amministrazioni statali. In questo articolo le informazioni utili per partecipare: Concorso RIPAM: ecco il bando per 2133 Funzionari amministrativi.

Anche il concorso, per accedere al Corso anno 2020, per la Scuola nazionale dell’amministrazione scade il 15 luglio. Le notizie relative in questo articolo: Concorso Scuola nazionale dell’amministrazione 2020: ecco il bando per partecipare.

Segnaliamo in questa sezione, anche il concorso destinato alle Assunzioni nell’Arma dei Carabinieri: 11 posti nel Corpo forestale dello Stato. In questo caso, le domande di ammissione al concorso devono essere inviate entro il 20 luglio.

Assunzioni in Comune: scadenza dal 15 al 27 luglio

Tante sono le assunzioni nei comuni italiani, che sono alla ricerca personale diplomato e laureato da inserire in vari ruoli professionali. Il Comune di Siena, per esempio, ha pubblicato 5 bandi per un totale di 19 posti di lavoro. Nell’articolo le informazioni utili per partecipare alle selezioni, che scadono il 15 luglio: Lavoro per diplomati e laureati: 19 posti per vari profili, ecco dove.

Scade il 16 luglio, invece, il concorso per l’assunzione di 10 agenti municipali nel Comune di Peschiera Borromeo. Ecco dove reperire le informazioni principali: Assunzioni di agenti polizia locale: ecco bando e come candidarsi.

Sono in 22 i posti da coprire nel Comune di Ancona che cerca istruttori e funzionari amministrativi. Il termine di presentazione delle domande è il 25 luglio, mentre ulteriori informazioni sono contenute nell’articolo seguente: Assunzioni di diplomati e laureati: ecco requisiti e bandi.

Infine, il Comune di Grosseto assume 20 collaboratori amministrativi da inserire nel proprio organico. Il concorso scade il 27 luglio. Per informazioni su queste assunzioni leggere: Concorso per diplomati: ecco il bando per 20 collaboratori amministrativi.

Sanità: si ricercano OSS e medici in varie ASL

Per quanto riguarda le assunzioni nelle aziende sanitarie, tre sono stati le selezioni prese in considerazione.

Il primo, con scadenza il 16 luglio, riguarda il reclutamento di 13 medici in varie discipline da inserire nella ASL Caserta. Ecco l’articolo di riferimento: Assunzioni a tempo indeterminato: si cercano 13 medici in Campania, ecco il bando.

Scade il 23 luglio, invece, Concorso per operatore socio sanitario: 196 posti nell’ASL Teramo, ecco il bando. Clicca sul link per sapere come candidarti.

Si assumono 160 medici in varie discipline nell’Azienda Zero Padova. Tutte le informazioni in questo articolo: Concorsi presso azienda sanitaria: 160 medici in Veneto, ecco come candidarsi. In questo caso, per presentare la domanda, c’è tempo fino al 30 luglio 2020.

